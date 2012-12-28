Липчан предупреждают о финансовой пирамиде, которая обещает бонусы на маркетплейсах

Жителей Липецкой области призывают быть осмотрительными.

Банк России выявил в деятельности онлайн-проекта Deep Cashback (DCB) признаки финансовой пирамиды. Компания зарегистрирована в Ижевске, но ведёт свою деятельность по всей стране.«Нелегал организован ООО «Добролайф» и действует в основном в Telegram, но его представители активно рекламируют компанию очно, устраивая в российских городах встречи с населением. Жителей Липецкой области призывают быть осмотрительными и не вступать в проект», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Организаторы DCB предлагают присоединиться к цифровой программе лояльности и купить карту. Это же является первоначальным взносом для вхождения в проект. На карту обещают начислять бонусы, которые рассчитываются алгоритмами компании. Если человек привлекает в проект новых участников, он получает больше баллов.В дальнейшем баллы можно обменять на сертификаты маркетплейсов. Компания сообщает на своих ресурсах, что с онлайн-магазинами заключены партнерские соглашения. Однако сами «партнеры» договоры не подтверждают.«Компания не ведет инвестиционной деятельности и не может гарантировать заявленный доход. Нелегал не заключает с людьми договоры о привлечении денег. Если человек захочет воспользоваться бонусами, организаторы проекта сообщают ему о временных технических сложностях, а потом перестают отвечать. Информация о компании внесена в предупредительный список. Проверить, законно ли работает любая финансовая организация, можно на сайте регулятора», – подчеркивает главный эксперт отдела безопасности липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.