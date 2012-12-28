$75,73
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля
Происшествия
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области
Общество
Два человека погибли во время пожара в Грязинском округе
Происшествия
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Бывший футболист привёл команду юношей к победе в серьёзном турнире
Спорт
В Липецкой области красный уровень угрозы БПЛА
Происшествия
В Липецкой области желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Вытащили всем миром – застрявшую футу вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Липецкая прыгунья взяла медаль в Челябинске, хотя на этот раз и не прогремела на весь мир
Спорт
Скандинавский антициклон погостит в Липецкой области с сильными морозами
Погода в Липецке
Происшествия
435
26 минут назад
1
В Липецкой области красный уровень угрозы БПЛА
Липчан призывают сохранять спокойствие.
Высший красный уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Это значит, что беспилотники замечены на территории региона.
Час назад в небе над регионом
уже ввели желтый уровень
.
Красный уровень
Комментарии (1)
Гость
22 минуты назад
Что ж за день такой ..
