сегодня, 16:36
Липецкая прыгунья взяла медаль в Челябинске, хотя на этот раз и не прогремела на весь мир
Кристина Королёва подтвердила высокий класс - в прямом смысле.
В секторе для прыжков в высоту 35-летняя липчанка первые попытки щелкала, как орехи. До отметки 189 см она добралась без помех, покоряя высоты с первого раза. А вот на отметке 191 что-то пошло не так: трижды Кристина потерпела неудачу, хотя в третьей попытке была очень близка к тому, чтобы взять высоту.
В итоге в зачёт Кристине пошла последняя покоренная высота – 189 см, что принесло ей «бронзовую» награду.
Наталья Спиридонова из Пскова и Татьяна Ермаченкова из Ленинградской области справились с правились с высотой 191 см – соответственно с первой и со второй попыток. В таком порядке они расположились и на пьедестале почёта.
Добавим, что год назад на этих соревнованиях Королёва произвела фурор. Она дважды обновляла личные рекорды и с победным результатом 196 см показала лучший на тот момент результат зимнего сезона в мире.
За соревнованиями в Челябинске наблюдала олимпийская чемпионка Лондона-2012 Анна Чичерова. К слову, ранее Кристине доводилось с нею соревноваться и даже побеждать…
На соревнованиях-2026 выступал и липчанин Сергей Смородников. Прыгун в высоту повторил личный рекорд – 215 см, но это принесло ему 6-е место. Победителем стал москвич Данил Лысенко, «взлетевший» на 233 см.
