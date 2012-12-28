Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Подросток и 20-летний парень задержаны за магазинные кражи
Первый украл кофе, второй — средства гигиены и бытовую химию.
17-летнего подростка подозревают в краже двух банок кофе. Полицейским он заявил, что продал их прохожему.
«Парень пояснил, что ему необходимы были наличные деньги. В сентябре прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение по части второй статьи 7.27 КоАП РФ», — рассказали в областном управлении МВД.
За повторное преступление подростка ждёт уже уголовное наказание по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». А его мать оштрафуют за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
20-летний ранее судимый парень попался после кражи из сетевого магазина косметики и средств гигиены на 19 500 рублей.
Украденное он также продал.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
