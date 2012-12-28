Все новости
Общество
549
сегодня, 09:00
3

Тайны Первомайской: потерянные дома, Ярославский вокзал и вековой дуб

Очередной выпуск «Что там внутри» мы посвятили улице Первомайской. Это одна из немногих улиц Липецка с сохранившейся исторической застройкой, а также новоделами в соответствующем архитектурном стиле.

Улица отличается необычной нумерацией домов, а еще на ней можно найти не только памятники архитектуры, но и памятники природы. Когда-то Первомайская претендовала на звание центральной улицы города.
что там внутри
Первомайская
0
0
0
2
6

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
агроном
12 минут назад
На содержание векового дуба, надо выделить несколько миллионов.
Ответить
Горожанин
45 минут назад
Спасибо, интересно! Продолжайте!
Ответить
Я знаю
49 минут назад
Вековой дуб -есть, но без присмотра, его лечить надо обрезкой сухих веток и гнилья
Ответить
