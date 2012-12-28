Тайны Первомайской: потерянные дома, Ярославский вокзал и вековой дуб

Очередной выпуск «Что там внутри» мы посвятили улице Первомайской. Это одна из немногих улиц Липецка с сохранившейся исторической застройкой, а также новоделами в соответствующем архитектурном стиле.