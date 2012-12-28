Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Экономика
47 минут назад
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Цены на бензин в первые дни января снова скакнули вверх после коротких остановок и небольших снижений конца 2025 года.
Цена на бензин в целом выросла с начала года на 1,3% и составила 64,61 рубля за литр. Более, чем на один процент подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Заметнее всего выросла стоимость бензина марки АИ-92 — на 1,4%, до 61,13 рубля. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,3% (66,54 рубля). На столько же — на 1,3% — подорожал премиальный бензин АИ-98, его цена составила 91,50 рубля за литр, что на 1,42 рубля дороже последней недели декабря. Дизельное топливо подорожало на 1,1%, до 72,75 рубля за литр.
Комментарии (1)