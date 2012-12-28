Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Читать все
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Почти девять миллионов перевела мошенникам 40-летняя липчанка
Общество
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
На улице Филипченко задымилось дерево
Происшествия
Ограбление магазина записали камеры наблюдения
Происшествия
В микрорайоне «Европейский» заметили ушастую сову
Общество
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Экономика
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Ельчан предупреждают о работе взрывотехников
Происшествия
Читать все
Экономика
190
47 минут назад
1

Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года

Цены на бензин в первые дни января снова скакнули вверх после коротких остановок и небольших снижений конца 2025 года.

Цены на бензин подскочили с 1 по 12 января более, чем на 1%.Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 — на 1,4%. Стоимость бензина премиальной марки АИ-98 поднялась выше 91 рубля — по сравнению с концом 2025 года он стал дороже почти на 1,5 рубля. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 1 по 12 января.

Цена на бензин в целом выросла с начала года на 1,3% и составила 64,61 рубля за литр. Более, чем на один процент подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Заметнее всего выросла стоимость бензина марки АИ-92 — на 1,4%, до 61,13 рубля. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,3% (66,54 рубля). На столько же — на 1,3% — подорожал премиальный бензин АИ-98, его цена составила 91,50 рубля за литр, что на 1,42 рубля дороже последней недели декабря. Дизельное топливо подорожало на 1,1%, до 72,75 рубля за литр. 

топливо
инфляция
2
0
4
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей Б.
37 минут назад
1,5% разве это скаканули?
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить