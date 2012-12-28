Все новости
Общество
82
9 минут назад

Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»

Сегодня, 14 января, вновь сообщали о ракетной опасности в регионе, горожане сами пробили себе дорогу, и девелопер начал консервацию скандальной стройки.

Ночью в Липецкой области дважды объявляли о ракетной опасности. Такое было впервые. Да и к ракетной опасности липчане еще не привыкли. Ее объявляют не так уж и часто: 22 февраля, 7 мая, 10 декабря, 20 декабря и  31 декабря.

К счастью, минувшей ночью обошлось без пострадавших. Но в Ельце до сих пор восстанавливают разрушенное после атаки на город 5 января.

«Ракета — это серьёзно, жертв намного больше, в подвале наших хлипких домов, построчных после 90-х не спрячешься!» — боится 65+
.
«Уважаемые, прекратите издеваться над народом, укрытия только на бумажке, по факту их нет! Всю ночь только и бегать до коридора и в санузлы? Уже невозможно в таком состоянии работать после таких ночей», — взмолился комментатор.

«Сирен не было слышно, стеклопакеты хорошие, а по домофону вменяемо только вступительное слово, а дальше бульканье. И так уже месяц. Что случилось, что делать, лучше спать в неведении, бежать все-равно некуда», — резюмировал Ну вот.

«А сколько денег вбухали (10 миллионов?) в «убежище» на остановках. Спрашивается, зачем? Никто ими не пользуется и пользоваться не будет. (Это мое частное мнение, просто деньги жалко)», — подсчитывает деньги липка.

Находчивые липчане откликнулись на призыв мэрии искать объезд перекрытой еще в конце прошлого года дороги-дублера на улице Московской. Там прокладывают теплотрассу к областному перинатальному центру.

Горожане пробили дорогу  через заснеженные газоны и тротуар от детской областной больницы до микрорайона «Университетский».  Она стала настолько популярной, что на «трассе» даже пробки начали появляться, пока заместитель главврача детской областной больницы и депутат Липецкого горсовета Дмитрий Погорелов не обратился в мэрию с просьбой восстановить перекрыть импровизированную дорогу. Там установили бетонные блоки.

Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2». Это отнюдь не означает, что стройке конец. Дело до сих пор рассматривается в Арбитражном суде, который полгода назад запретил строительство на время процесса — это обеспечительные меры.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса, если шесть месяцев стройка стоит — объект необходимо законсервировать, что и было начато.

Тем не менее «Брусника» не теряет надежды продолжить стройку, когда закончится судебная тяжба. В арбитраже объявлен перерыв заседания, чтобы прокуратура ознакомилась с заключением Главгосэкспертизы, поправками в проектно-сметную документацию и новым разрешением на строительство, которые предоставил девелопер.

Читатели GOROD48 неоднозначно отнеслись к этой новости.

«Хватит домов и построек у парка, и лучше восстановите Грязелечебницу!» — попросил Контингент.

«Очередная многолетняя помойка по среди жемчужины черноземья», — считает Руководитель колхоза.

«Все построят, даже не сомневаюсь, Москва ведь строит», — уверена Мама не горюй.

«Хорошая новость! Дело осталось за малым. Необходимо провести рекультивацию данного участка местности», — размечтался ё.

«Там вообще стройку не надо было начинать!» — добавила Лиза.

«Будет годами забор как и земля «Спутника»» — переживает строитель.

«Надеюсь, достроят, очередная заброшенная стройплощадка городу точно не нужна, тем более в центре», — написал читатель.

«Дайте ему место на отшибе Елецкого микрорайона. Пусть там свою бруснику строит», — предложил Васек.

Кому интересно сообщаем, что Госкорпорация «Дом.РФ» объявила о торгах по продаже земельного участка площадью 0,84 га в лесном массиве рядом с улицей Космодемьянской. Начальная цена торгов — 9 161 000 рублей.

Сегодня ночью при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -27 градусов! Лишний раз, без надобности, на улицу лучше не выходить, хотя до рекордов 1972 года, когда в Липецке было -30 градусов, еще очень далеко. Кстати, с начала года в ожоговое отделение поступили уже 10 человек с обморожениями, половине из них грозят ампутации конечностей.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается от -10 до -12 градусов.

И обратите внимание на то, что с 1 февраля изменится расписание почти половины межмуниципальных маршрутов — рейсов станет меньше. Региональный минтранс уточнил, что приводит расписание к реальной загрузке автобусов.

«Неужели не ясно, что регулярные маршрутные перевозки работают не на пассажиропоток и большинство, а ради регулярности и стабильности движения. Даже для одного пассажира!» — удивился 1.

«А что вы все возмущаетесь? Сколько раз езжу — столько вижу безобразие с оплатой, водителю деньги суют и суют, а билет за проезд ни один не попросит. Систему оплаты в области поставили, чтобы в том числе смотреть, где, когда и сколько едет людей. А если вы деньгами водителей снабжаете и не берете билет за проезд, а значит и в системе оплаты областной ваша поездка не зарегистрирована, то кто вам теперь виноват. Требуйте билеты у водителей, а то и остальное тоже сократят», — посоветовал Гость.
Комментарии

