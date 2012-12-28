Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
В Липецкой области – ракетная опасность
Звучит сирена.
Правительство региона напоминает, как действовать в подобной ситуации. Возьмите документы, вещи первой необходимости, лекарства, небольшой запас воды и питания. Помогите собраться детям и близким, находящимся с вами.
Укройтесь в ближайшем безопасном месте – приспособленном для укрытия подземном помещении или у несущей стены подальше от окон.
Если вы на улице или в транспорте: покиньте транспорт, укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии.
Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
