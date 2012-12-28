В Липецкой области – ракетная опасность

Звучит сирена.

В 15:43 в Липецкой области объявлена ракетная опасность.Правительство региона напоминает, как действовать в подобной ситуации. Возьмите документы, вещи первой необходимости, лекарства, небольшой запас воды и питания. Помогите собраться детям и близким, находящимся с вами.Укройтесь в ближайшем безопасном месте – приспособленном для укрытия подземном помещении или у несущей стены подальше от окон.Если вы на улице или в транспорте: покиньте транспорт, укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии.Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».