Ночью до -27, днем — до -13

Морозы решили погостить в Липецкой области подольше.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь 15 января местами пройдет небольшой снег.Среднесуточные температуры составят 14-17 градусов мороза, что на 7-9 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер ночью западный, днем северный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -16 до -21, при прояснениях от -22 до -27, днем — от -8 до -13 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью будет от -18 до -20 градусов, днем — от -10 до -12 градусов.День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году — 30 градусов мороза.