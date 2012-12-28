Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф

Мужчина требовал результаты обследования, а они ещё не были готовы.

Липчанин заплатит штраф за оскорбление заведующей офтальмологическим отделением Липецкого областного клинического центра.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, пациент требовал выдать ему результаты пройденного обследования, а они ещё не были готовы. На отказ пациент обругал врача в присутствии ее коллег и посетителей.В результате пациента привлекли к административной ответственности за оскорбление (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ) и оштрафовали на 3000 рублей.