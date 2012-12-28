Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф
Мужчина требовал результаты обследования, а они ещё не были готовы.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, пациент требовал выдать ему результаты пройденного обследования, а они ещё не были готовы. На отказ пациент обругал врача в присутствии ее коллег и посетителей.
В результате пациента привлекли к административной ответственности за оскорбление (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ) и оштрафовали на 3000 рублей.
