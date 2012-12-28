Все новости
Происшествия
388
44 минуты назад
7

Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф

Мужчина требовал результаты обследования, а они ещё не были готовы.

Липчанин заплатит штраф за оскорбление заведующей офтальмологическим отделением Липецкого областного клинического центра.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, пациент требовал выдать ему результаты пройденного обследования, а они ещё не были готовы. На отказ пациент обругал врача в присутствии ее коллег и посетителей.

В результате пациента привлекли к административной ответственности за оскорбление (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ) и оштрафовали на 3000 рублей.
Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кук
31 минуту назад
Смешно. О чём новость?
Ответить
Пациент
31 минуту назад
А как врачи по хамски себя ведут...
Ответить
Ну и?
16 минут назад
Вперёд, в суд!
Ответить
Гость
37 минут назад
Врачей надо штрафовать за хамское отношение к пациентам, сплош и рядом.
Ответить
Антон
15 минут назад
и тогда лечиться будете у мигрантов
Ответить
Ходи
17 минут назад
К вежливым врачам. В чем проблема то?
Ответить
Это
24 минуты назад
Точно.
Ответить
