Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемый по делу о гибели Романа Андреева уже ломал нос девушке в «Евразии»
Происшествия
Липчан ночью разбудили звуки, похожие на выстрелы
Происшествия
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
«К вечеру обещают мороз. Проехать будет невозможно!»
Общество
В доме на улице Гагарина загорелся подвал
Происшествия
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Рядом с мэрией Липецка лопнула крышка канализационного люка
Общество
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Опасные сосульки пугают липчан
Происшествия
В Липецкой области объявлен красный уровень
Общество
Читать все
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Опасную крышку канализационного колодца заменили
Общество
Чудесное возвращение фигурки Младенца Иисуса
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью.
Происшествия
Красный уровень отменили, жёлтый остаётся
Общество
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
И снова введен красный уровень опасности
Общество
Читать все
Происшествия
161
33 минуты назад

Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом

Следствие установило нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Следственный отдел ОМВД России по Грязинскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Липецка. Ему инкриминируется совершение преступления по части 1 статьи 264 УК РФ.

По данным следствия, 7 июня 2025 года на 27-м километре автодороги «Липецк — Октябрьское — Усмань» в селе Фащевка обвиняемый, управляя автомобилем «Дэу Матиз», совершил на перекрёстке разворот. В процессе манёвра он допустил столкновение с двигавшимся мотоциклом. Удар пришёлся в правую боковую часть его автомобиля.

u9z7OyxCwfCOeZDeA_oNXBi65-QJA4hvOJCiM_zwFlLlCMtFxh6Dk3H2QveiKJg2ZoNcfUs_C61i_I8K2cHaYzfw.jpg

В результате аварии 38-летний водитель мотоцикла получил травмы, классифицированные как тяжкий вред здоровью, и был доставлен в медицинское учреждение.

— Обвинительное заключение утверждено Грязинским межрайонным прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

  

суд
ДТП
0
1
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить