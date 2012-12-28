Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом

Следствие установило нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Следственный отдел ОМВД России по Грязинскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Липецка. Ему инкриминируется совершение преступления по части 1 статьи 264 УК РФ.По данным следствия, 7 июня 2025 года на 27-м километре автодороги «Липецк — Октябрьское — Усмань» в селе Фащевка обвиняемый, управляя автомобилем «Дэу Матиз», совершил на перекрёстке разворот. В процессе манёвра он допустил столкновение с двигавшимся мотоциклом. Удар пришёлся в правую боковую часть его автомобиля.В результате аварии 38-летний водитель мотоцикла получил травмы, классифицированные как тяжкий вред здоровью, и был доставлен в медицинское учреждение.— Обвинительное заключение утверждено Грязинским межрайонным прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

