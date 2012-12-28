Все новости
Погода в Липецке
242
44 минуты назад

В Липецкой области скользко, сыро и до +3

Температура воздуха заметно превысит норму. 

8 и 9 января Липецкая область окажется в теплом секторе средиземноморского циклона, пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, температурный фон заметно повысится. 10 декабря регион окажется в тылу циклона, осадки прекратятся, заметно похолодает. 

Среднесуточные температуры составят: 8 и 9 января — 0-1 градус тепла, что на 7-8 градусов выше нормы, 10 января — 6 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем будет от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью гололед, днем туман. Ночью на улице — от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 8 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 34 градуса мороза.

оттепель
туман
1
0
0
3
0

Комментарии

