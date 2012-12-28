В Липецкой области еще один день без оттепели

Уже послезавтра вместо рождественских морозов придут рождественские тропики со знаком «плюс».

Ночью 6 января Липецкая область окажется в гребне южного антициклона, существенных осадков не ожидается, а температура ненадолго значительно понизится в связи с прояснением. Днем усилится влияние циклона со Средиземноморья, ожидается снег. 7 и 8 декабря регион окажется в теплом секторе этого циклона, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температурный фон повысится.Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 января – 9-10 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 7 января – 3-4 градуса мороза, что на3-4 градуса выше нормы, 8 января – 0-1 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, ночью туман. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.День 6 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градусов мороза.