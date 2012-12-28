Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
сегодня, 17:01
В Липецкой области еще один день без оттепели
Уже послезавтра вместо рождественских морозов придут рождественские тропики со знаком «плюс».
Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 января – 9-10 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 7 января – 3-4 градуса мороза, что на3-4 градуса выше нормы, 8 января – 0-1 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.
В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, ночью туман. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.
День 6 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градусов мороза.
