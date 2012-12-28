Все новости
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
Сирены воют в Липецке третий раз за день
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Жители Дачного в праздники пережили многое, а вот воды не видели ни капли
Общество
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
В Липецкой области еще один день без оттепели
Погода в Липецке
Ельчан призывают не пугаться взрывов
Происшествия
Погода в Липецке
354
сегодня, 17:01
1

В Липецкой области еще один день без оттепели

Уже послезавтра вместо рождественских морозов придут рождественские тропики со знаком «плюс».

Ночью 6 января Липецкая область окажется в гребне южного антициклона, существенных осадков не ожидается, а температура ненадолго значительно понизится в связи с прояснением. Днем усилится влияние циклона со Средиземноморья, ожидается снег. 7 и 8 декабря регион окажется в теплом секторе этого циклона, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температурный фон повысится.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 января – 9-10 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 7 января – 3-4 градуса мороза, что на3-4 градуса выше нормы, 8 января – 0-1 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, ночью и утром местами туман. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, ночью туман. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.

День 6 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градусов мороза.
Погода
1
1
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ53
сегодня, 17:09
Ну, наконец-то потеплеет, как же надоели морозы!
Ответить
