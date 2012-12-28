Тяжёлый девичий кулак дал сбой

Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
«Звёздочка» отечественного бокса оступилась в финальном бою в Ростовской области.
Первый бой усманки в весовой категории до 63 кг судьи остановили досрочно ввиду её явного преимущества над соперницей из Владикавказа. Затем была победа по очкам над девушкой из Свердловской области.
Финал против Ирины Коробовой из Славянска-на-Кубани вышел сложным: наша землячка вчистую выиграла третий раунд, но этого не хватило для победы. По сумме трёх раундов судьи отдали предпочтение Коробовой, а Несветаева осталась на 2-м месте.
Ученица Владимира Зимина несколько раз становилась победительницей первенства России, а в этом году выиграла чемпионат Европы в Сербии, поэтому от неё всегда ждут первого места. Но в этот раз до него не хватило одного шага.
14-летняя воспитанница елецкой спортшколы № 1 Таисия Чернова стала «бронзовым» призёром соревнований среди своих сверстниц в весовой категории до 46 кг.
