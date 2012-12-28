Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Читать все
Победила «Дружба», гендиректор «Металлурга» – лучший бомбардир
Спорт
В новогодние праздники будет усилено патрулирование водоёмов
Общество
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов
Спорт
Очередной триумф Петровича
Спорт
Тяжёлый девичий кулак дал сбой
Спорт
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Неудобные бразильцы и кимоно в подарок
Спорт
Красный уровень опасности отменён, жёлтый сохраняется
Общество
Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо
Спорт
Читать все
Спорт
57
31 минуту назад

Тяжёлый девичий кулак дал сбой

«Звёздочка» отечественного бокса оступилась в финальном бою в Ростовской области.

16-летняя Екатерина Несветаева из Усмани завершила 2025 год «серебряной» медалью всероссийских соревнований по боксу «Олимпийские надежды» в Сальске Ростовской области.

Первый бой усманки в весовой категории до 63 кг судьи остановили досрочно ввиду её явного преимущества над соперницей из Владикавказа. Затем была победа по очкам над девушкой из Свердловской области.

Финал против Ирины Коробовой из Славянска-на-Кубани вышел сложным: наша землячка вчистую выиграла третий раунд, но этого не хватило для победы. По сумме трёх раундов судьи отдали предпочтение Коробовой, а Несветаева осталась на 2-м месте.

Ученица Владимира Зимина несколько раз становилась победительницей первенства России, а в этом году выиграла чемпионат Европы в Сербии, поэтому от неё всегда ждут первого места. Но в этот раз до него не хватило одного шага.

14-летняя воспитанница елецкой спортшколы № 1 Таисия Чернова стала «бронзовым» призёром соревнований среди своих сверстниц в весовой категории до 46 кг.
Бокс
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить