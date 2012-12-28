Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
А всего ночью и утром по стране сбили 86 беспилотников.
А всего ночью и утром сбили 86 беспилотников над акваторией Черного моря, а также в Брянской, Липецкой области, нам Крымом и Краснодарским краем.
Напомним, красный уровень «Угроза атаки БПЛА» в Липецкой области был объявлен накануне около десяти часов вечера и действовал до четырех часов утра. А желтый уровень опасности сняли только в 06:19.
