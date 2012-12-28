Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников

А всего ночью и утром по стране сбили 86 беспилотников.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены в Липецкой области восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.А всего ночью и утром сбили 86 беспилотников над акваторией Черного моря, а также в Брянской, Липецкой области, нам Крымом и Краснодарским краем.Напомним, красный уровень «Угроза атаки БПЛА» в Липецкой области был объявлен накануне около десяти часов вечера и действовал до четырех часов утра. А желтый уровень опасности сняли только в 06:19.