Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Сегодня, 30 декабря, на дороге Липецк-Чаплыгин в жуткой аварии погиб водитель «ГАЗели», молодой мужчина получил травму глаза от петарды, и наркологи нарисовали протрет среднестатистического алкоголика.
«Эти КамАЗы очень опасны на трассе. Они не только очень быстро ездят, но ещё и парами, почти без дистанции. Очень тяжело обгонять такой поезд», — поделился опытом комментатор.
«Хорошо что не было ограждений вдоль дороги, и плохо, что не было ограждения посреди дороги», — добавил кит.
Накануне вечером у дома № 6/2 на улице Циолковского столкнулись «Лада Гранта» такси и «БМВ». Столкновение было настолько сильным, что одного из водителей пришлось извлекать спасателям.
«Обратите внимание на водителей такси. Очень много граждан ближнего зарубежья, которые ПДД не знают, водительский стаж два понедельника, Мы доверяем им свои жизни, когда едем из точки А, в точку Б. И в случае беды, таксист через пару часов на трапе самолёта», — попросил Аварком.
А на улице Космонавтов 54-летний водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов 16-ти и 18-ти лет, их госпитализировали.
Новый год еще не наступил, но в Липецке уже появилась первая жертва пиротехники. Молодой человек получил серьезную травму глаза. Его доставили в областной клинический центр, где прооперировали. Оптимистичных прогнозов врачи пока не дают.
Стоит добавить, что запускать фейерверки в регионе запрещено, правда, разрешено их продавать.
«Почему не запрещают продажу пиротехники! Для чего это?», — спросил читатель.
«Строгость всех законов и приказов полностью компенсируется необязательностью их исполнения. Если разрешена продажа», — ответил Фаталист.
«Каждый год наступаем на одни и те же грабли, петарды, фейерверки — понятно, что закон о запрете не выполняется, да и кто его будет контролировать, ведь есть простой выход — запретить полностью их продажу, но нет политической воли на это решение», — добавил Александр Н.
Липчане стали меньше пить. В 2025 году в областной наркодиспансер поступили семь тысяч больных алкоголизмом, годом ранее таких пациентов было почти на две тысячи больше.
Правда, в уходящем году от алкоголизма умерли 30 человек. Среднестатистический портрет липецкого алкоголика — 35-45 летний мужчина, работающий, имеющий семью, но иногда уходящий в запой.
«Я бы не сказал, что пить стали меньше! Просто гнать стали больше!», — не верит Алкан лтз.
«Может, я и меньше стал покупать в сельпо, но домашние заготовки и помощь друга тоже нужно учитывать», — добавил Костья.
Завтра в Липецке ожидается небольшой снег и прекрасная зимняя погода: от -6 до -8 градусов.
Следите за своим здоровьем: заболеваемость ОРВИ в Липецкой области поднялась на 10% выше эпидпорога.
Под Новый год лучше сходить с друзьями в баню. А не только посмотреть фильм «Ирония судьбы, или с легким парком!» С наступающими праздниками! Встретимся в 2026 году 12 января в 20:26.
