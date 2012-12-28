Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Происшествия
Читать все
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
В праздники будут чаще вывозить мусор: водителей просят не затруднять подъезд к бакам
Общество
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Североатлантический циклон плавно понижает температуру в Липецкой области
Погода в Липецке
У повторно попавшегося на пьяной езде 24-летнего водителя арестовали «десятку»
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
Для липецких туристов заработала «горячая линия» по экзотическим болезням
Здоровье
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Общество
554
сегодня, 20:25
1

Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет

Сегодня, 30 декабря, на дороге Липецк-Чаплыгин в жуткой аварии погиб водитель «ГАЗели», молодой мужчина получил травму глаза от петарды, и наркологи нарисовали протрет среднестатистического алкоголика.

Сегодня утром на 17-м километре дороги Липецк — Чаплыгин занесло «КамАЗ» с прицепом под управлением 49-летнего мужчины. В прицеп на полном ходу влетела «ГАЗель» — ее  34-летний водитель погиб. Водителям еще двух автомобилей «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта» повезло значительно больше. Автомобили вылетели в кювет и получили механические повреждения. 

«Эти КамАЗы очень опасны на трассе. Они не только очень быстро ездят, но ещё и парами, почти без дистанции. Очень тяжело обгонять такой поезд», — поделился опытом комментатор.

«Хорошо что не было ограждений вдоль дороги, и плохо, что не было ограждения посреди дороги», — добавил кит.

Накануне вечером у дома № 6/2 на улице Циолковского столкнулись «Лада Гранта» такси и «БМВ». Столкновение было настолько сильным, что одного из  водителей пришлось извлекать спасателям.

«Обратите внимание на водителей такси. Очень много граждан ближнего зарубежья, которые ПДД не знают, водительский стаж два понедельника, Мы доверяем им свои жизни, когда едем из точки А, в точку Б. И в случае беды, таксист через пару часов на трапе самолёта», — попросил Аварком.

А на улице Космонавтов 54-летний водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов 16-ти и 18-ти лет, их госпитализировали.

Новый год еще не наступил, но в Липецке уже появилась первая жертва пиротехники. Молодой человек получил серьезную травму глаза. Его доставили в областной клинический центр, где прооперировали. Оптимистичных прогнозов врачи пока не дают.

Стоит добавить, что запускать фейерверки в регионе запрещено, правда, разрешено их продавать.

«Почему не запрещают продажу пиротехники! Для чего это?», — спросил читатель.

«Строгость всех законов и приказов полностью компенсируется необязательностью их исполнения. Если разрешена продажа», — ответил Фаталист.

«Каждый год наступаем на одни и те же грабли, петарды, фейерверки — понятно, что закон о запрете не выполняется, да и кто его будет контролировать, ведь есть простой выход — запретить полностью их продажу, но нет политической воли на это решение», — добавил Александр Н.

Липчане стали меньше пить. В 2025 году в областной наркодиспансер поступили семь тысяч больных алкоголизмом, годом ранее таких пациентов было почти на две тысячи больше. 

Правда, в уходящем году от алкоголизма умерли 30 человек. Среднестатистический портрет липецкого алкоголика — 35-45 летний мужчина, работающий, имеющий семью, но иногда уходящий в запой.

«Я бы не сказал, что пить стали меньше! Просто гнать стали больше!», — не верит Алкан лтз.

«Может, я и меньше стал покупать в сельпо, но домашние заготовки и помощь друга тоже нужно учитывать», — добавил Костья.

Завтра в Липецке ожидается небольшой снег и прекрасная зимняя погода: от -6 до -8 градусов.

Следите за своим здоровьем: заболеваемость ОРВИ в Липецкой области поднялась на 10% выше эпидпорога.

Под Новый год лучше сходить с друзьями в баню. А не только посмотреть фильм «Ирония судьбы, или с легким парком!» С наступающими праздниками! Встретимся в 2026 году 12 января в 20:26.
вечЁрка
ДТП
пиротехника
алкоголь
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пивец со стажем
сегодня, 20:39
Липчаны стали меньше пить?! На Новый год необходимо улучшить статистику
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить