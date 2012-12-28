Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
сегодня, 14:27
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
«Фольксваген Поло» и «Лада Гранта» улетели в кювет.
Напомним, cегодня в 09:03 на 17-м километре дороги Липецк – Чаплыгин в Липецком округе столкнулись «КамАЗ» с прицепом под управлением 49-летнего мужчины и «ГАЗель» с 34-летним водителем за рулём — он погиб.
— Дежурный расчет пожарной части №42 села Никольское и дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области ликвидируют последствия ДТП, — добавляют в УГПСС .
