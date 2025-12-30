«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров

По предварительным данным, авария не обошлась без пострадавших.

У дома № 6/2 на улице Циолковского в Липецке вечером 29 декабря произошло жесткое столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «БМВ».По словам очевидцев аварии, таксист на «Гранте» выезжал из двора, когда в машину врезался двигавшийся на внушительной скорости со стороны кольца Трубного завода «БМВ». Удар пришелся в бок такси. По инерции «БМВ» протащил «Гранту» еще около 20 метров.В свою очередь водитель «БМВ» сообщил редакции, что автомобиль такси начал совершать разворот перед иномаркой с крайне правой полосы, когда та ехала в крайней левой: «Перед носом машины, он начал маневр, не убедившись, что нет помех».По предварительным данным, авария не обошлась без пострадавших.