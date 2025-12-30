Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
36 минут назад
«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров
По предварительным данным, авария не обошлась без пострадавших.
По словам очевидцев аварии, таксист на «Гранте» выезжал из двора, когда в машину врезался двигавшийся на внушительной скорости со стороны кольца Трубного завода «БМВ». Удар пришелся в бок такси. По инерции «БМВ» протащил «Гранту» еще около 20 метров.
В свою очередь водитель «БМВ» сообщил редакции, что автомобиль такси начал совершать разворот перед иномаркой с крайне правой полосы, когда та ехала в крайней левой: «Перед носом машины, он начал маневр, не убедившись, что нет помех».
