Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Погода в Липецке
99
23 минуты назад
Североатлантический циклон плавно понижает температуру в Липецкой области
В последний день года на улице до -10 градусов.
Среднесуточные температуры воздуха составят 8-12 градусов мороза, что на 1-5 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно, местами небольшой снег. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от -7 до -12 градусов, днем — от -5 до -10.
В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ночью на улице — от -8 до -10, днем – от -6 до -8 градусов.
День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 37 градусов мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии