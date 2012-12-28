Североатлантический циклон плавно понижает температуру в Липецкой области

В последний день года на улице до -10 градусов.

31 декабря — 1 января Липецкая область будет находиться под влиянием очередного североатлантического циклона и его атмосферных фронтов. 2 января атмосферное давление начнет расти, сохранится пасмурная погода с небольшим снегом. Температура воздуха станет постепенно понижаться.Среднесуточные температуры воздуха составят 8-12 градусов мороза, что на 1-5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно, местами небольшой снег. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от -7 до -12 градусов, днем — от -5 до -10.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ночью на улице — от -8 до -10, днем – от -6 до -8 градусов.День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году — 37 градусов мороза.