34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»

Авария произошла на дороге Липецк-Чаплыгин.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript





Сегодня в 9:03 на 17-м километре дороги Липецк – Чаплыгин в Липецком округе столкнулись «КамАЗ» с прицепом под управлением 49-летнего мужчины и «Газель» с 34-летним водителем за рулём — он погиб.— На месте работает следственно-оперативная группа. Автоинспекторы устанавливают причины и условия смертельного ДТП. Движение на участке частично ограничено, — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.