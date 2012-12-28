Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
715
43 минуты назад
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Авария произошла на дороге Липецк-Чаплыгин.
— На месте работает следственно-оперативная группа. Автоинспекторы устанавливают причины и условия смертельного ДТП. Движение на участке частично ограничено, — сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.
