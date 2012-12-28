Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области на 10% выше эпидпорога

Заболели 9924 человека. Зарегистрировано 240 случаев гриппа и 72 случая коронавируса.

На минувшей неделе ОРВИ в Липецкой области заболели 9924 человека, в том числе зарегистрировано 240 случаев гриппа. Показатель заболеваемости оказался выше уровня эпидпорога на 10%.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 69% всех случаев ОРВИ.Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболели 72 человека, что на 24,2% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 29 декабря в Липецкой области привито против гриппа более 655 тысяч человек (59,2% населения), в том числе привиты более 172 тысяч детей и 483 тысячи взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 18 455 человек.