Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
За короткую поездку на чужой машине и ее неудавшийся поджог 18-летний парень окажется в суде
Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору
Общество
103
29 минут назад
3
Пить стали меньше: за год в Липецкой области 7000 человек прошли лечение от алкоголизма
Но 30 человек от него всё же умерли.
Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача по поликлинике Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, пить стали меньше — раньше за год в клинику поступали около девяти тысяч пациентов.
30 человек умерли от алкоголизма. Как правило, причинами таких смертей становится полиорганная недостаточность.
Уменьшилось и употребление алкоголя на душу населения — с девяти до восьми литров на человека в год. А по итогам ноября в рейтинге регионов по снижению потребления алкоголя Липецкая область вошла в десятку лидеров в стране. Это очень хороший показатель!
Тем не менее, Новый год и Пасха так и остаются двумя периодами большого наплыва пациентов в наркологию.
— Перед длинными праздниками хочется ещё раз напомнить липчанам: не надо пить и выпивать, лучше только пригублять — и то, только здоровому человеку! Лучше вспомните про спорт — встаньте на лыжи, хорошо проведите время с семьёй. Тем более, что впереди Рождество — большой православный праздник. А если всё же не справились — лучше пролечиться. Для выхода из интоксикации достаточно одного-двух дней, а для лечения потребуется уже две недели, — отметил Михаил Коростин.
12
0
0
2
2
Комментарии (3)