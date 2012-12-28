Все новости
Общество
103
29 минут назад
3

Пить стали меньше: за год в Липецкой области 7000 человек прошли лечение от алкоголизма

Но 30 человек от него всё же умерли.

За уходящий год в Липецкий областной наркодиспансер поступили семь тысяч больных алкоголизмом. Среднестатистический портрет алкоголика: мужчина 35-45 лет, имеет семью, работает, но иногда запивает.

Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача по поликлинике Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, пить стали меньше — раньше за год в клинику поступали около девяти тысяч пациентов.

30 человек умерли от алкоголизма. Как правило, причинами таких смертей становится полиорганная недостаточность.

Уменьшилось и употребление алкоголя на душу населения — с девяти до восьми литров на человека в год. А по итогам ноября в рейтинге регионов по снижению потребления алкоголя Липецкая область вошла в десятку лидеров в стране. Это очень хороший показатель!

Тем не менее, Новый год и Пасха так и остаются двумя периодами большого наплыва пациентов в наркологию.

— Перед длинными праздниками хочется ещё раз напомнить липчанам: не надо пить и выпивать, лучше только пригублять — и то, только здоровому человеку! Лучше вспомните про спорт — встаньте на лыжи, хорошо проведите время с семьёй. Тем более, что впереди Рождество — большой православный праздник. А если всё же не справились — лучше пролечиться. Для выхода из интоксикации достаточно одного-двух дней, а для лечения потребуется уже две недели, — отметил Михаил Коростин.
алкоголь
спиртное
12
0
0
2
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
6 минут назад
"с девяти до восьми литров на человека в год". Хы, тут в неделю столько!
Ответить
Алкан лтз
18 минут назад
Я бы не сказал что пить стали меньше! Просто гнать стали больше!
Ответить
Алкоголики
18 минут назад
Раньше толпами ходили по микрорайону,прося утром прохожих подать десять рублей.Все вымерли,пили что попало,жалко ещё трудоспособные граждане были.Был один инженер и даже врач педиатр...
Ответить
