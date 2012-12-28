Все новости
Здоровье
829
сегодня, 09:44
14

Липчанин едва не лишился глаза из-за взрыва петарды

Ему экстренно провели операцию, но прогнозы остаются неопределёнными.

В Липецке появилась первая в этом сезоне жертва пиротехники: молодой человек получил серьёзную травму глаза из-за взрыва петарды. Его экстренно доставили в областной клинический центр.

IMG_5637.jpeg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, врач-офтальмолог Алина Веремеенко оказала парню первую помощь, а затем заведующий приемным отделением Марина Доминюк провела операцию.

— Несмотря на успешное вмешательство, прогнозы остаются неопределенными, но врачи всё же надеются на восстановление зрения пациента, — рассказали в Минздраве. 

По статистике до 20% всех травм глаз в новогодние праздники связаны с использованием пиротехники. Эти травмы никогда не остаются без последствий и могут варьироваться от нетяжелых ожогов до серьезных повреждений, которые могут привести к необратимой потере зрения.

Липчанам напоминают о правилах безопасности при использовании пиротехники. Самыми безопасными считаются бенгальские огни и хлопушки. Ни в коем случае нельзя запускать петарды и ракеты с рук или вблизи людей и зданий. Также храните пиротехнику в безопасном месте и не разбирайте её дома. А если травма всё же случилась, не трите глаз и не пытайтесь самостоятельно промывать его, особенно в случае химического ожога. Важно немедленно обратиться за помощью в кабинет неотложной офтальмологической помощи.


Новый год
пиротехника
0
2
3
7
0

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
7 минут назад
А ничего, что у нас запрещено пускать петарды и фейерверки?
Ответить
Волонтёр
38 минут назад
Запретить продажу петард. Это не продукт первой необходимости. От них только один вред.
Ответить
Лиза
сегодня, 10:10
Пиротехнику надо вообще запретить!
Ответить
Да, такое
сегодня, 10:07
в фильмах ужасов не увидишь
Ответить
Ввести
сегодня, 10:04
В области штраф пятьсот тысяч и запретить продажу.Вроде наша область подписала приказ о неприменении питард?Или таким все равно.
Ответить
Хм
38 минут назад
Так купить можно в другой области. А штраф... Бессмысленно.
Ответить
Фаталист
45 минут назад
Строгость всех законов и приказов,полностью компенсируется не обязательностью их исполнения.Если разрешена продажа.
Ответить
Арни
сегодня, 10:04
в фильме Терминатор легко сам себе операцию подобную провёл например
Ответить
Запретить
сегодня, 10:01
Это непотребство,без них жили и ещё жить будем.Хорошо,что себе глаз травмировал,а не прохожему.Впредь будет наука тратить деньги попусту.
Ответить
Почему
сегодня, 09:58
Не запре9ают продажу пиротехники! Для чего это?
Ответить
Гость
сегодня, 10:11
Потому что все упирается в бабло, торговые точки платят налоги, а тех кто используют петарды им штраф (если поймают)
Ответить
Чтобы под
сегодня, 10:09
шумок делать свои не хорошие дела
Ответить
Евпатий Коловрат
сегодня, 09:57
Какая вообще может быть пиротехника, почему не под запретом?
Ответить
Вопрос?
37 минут назад
А почему она должна под под запретом? Во всем мире разрешена, а мы опять "особенные"?
Ответить
