Здоровье
сегодня, 09:44
Липчанин едва не лишился глаза из-за взрыва петарды
Ему экстренно провели операцию, но прогнозы остаются неопределёнными.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, врач-офтальмолог Алина Веремеенко оказала парню первую помощь, а затем заведующий приемным отделением Марина Доминюк провела операцию.
— Несмотря на успешное вмешательство, прогнозы остаются неопределенными, но врачи всё же надеются на восстановление зрения пациента, — рассказали в Минздраве.
По статистике до 20% всех травм глаз в новогодние праздники связаны с использованием пиротехники. Эти травмы никогда не остаются без последствий и могут варьироваться от нетяжелых ожогов до серьезных повреждений, которые могут привести к необратимой потере зрения.
Липчанам напоминают о правилах безопасности при использовании пиротехники. Самыми безопасными считаются бенгальские огни и хлопушки. Ни в коем случае нельзя запускать петарды и ракеты с рук или вблизи людей и зданий. Также храните пиротехнику в безопасном месте и не разбирайте её дома. А если травма всё же случилась, не трите глаз и не пытайтесь самостоятельно промывать его, особенно в случае химического ожога. Важно немедленно обратиться за помощью в кабинет неотложной офтальмологической помощи.
Комментарии (14)