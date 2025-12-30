Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
сегодня, 14:29
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.
«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Для предотвращения возгорания и замыкания отключили аккумулятор поврежденного авто. Затем деблокировали пострадавшего водителя из зажатого салона автомобиля. Мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении управления.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области также уточнили информацию о столкновении автомобилей «БМВ» и «Лады Гранты»: за рулем автомобиля «БМВ» находилась 32-летняя женщина, а «Ладой» управлял 47-летний мужчина. Он и был передан бригаде скорой помощи спасателями.
— Ведется административное расследование. По его результатам сотрудники полиции установят причины и обстоятельства ДТП и дадут правовую оценку действиям участникам дорожного движения, — рассказали в полиции.
