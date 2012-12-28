Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Происшествия
464
вчера, 23:55
Четыре БПЛА сбиты в Липецкой области
Всего с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО над Азовским морем и девятью регионами страны уничтожены 43 беспилотника.
