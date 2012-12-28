На проспекте Мира и в переулке Рудный деревья упали на автомобили

Всего пострадали пять машин.

За выходные дни липецкие спасатели убрали четыре поваленных ветром дерева. Как рассказали GOROD48 в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка, деревья упали на проспекте Мира,4, у дома №13 в переулке Рудный, на улице Монтажников, 6 и у дома №82 по улице Космонавтов.По двум адресам: на проспекте Мира,4 и в переулке Рудный,13 деревья повредили легковые автомобили.На проспекте Мира повреждения получили «Нива», «Джили» и «Лада-Калина».В переулке Рудном упавшее дерево повредило «Фольксваген» и «ВАЗ-2110». Информация об этих происшествиях была передана в полицию и управляющие компании.Спасатели опилили деревья и убрали с проезжей части.