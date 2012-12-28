Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
Происшествия
18 минут назад
На проспекте Мира и в переулке Рудный деревья упали на автомобили
Всего пострадали пять машин.
По двум адресам: на проспекте Мира,4 и в переулке Рудный,13 деревья повредили легковые автомобили.
На проспекте Мира повреждения получили «Нива», «Джили» и «Лада-Калина».
В переулке Рудном упавшее дерево повредило «Фольксваген» и «ВАЗ-2110». Информация об этих происшествиях была передана в полицию и управляющие компании.
Спасатели опилили деревья и убрали с проезжей части.
