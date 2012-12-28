Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Происшествия
11 минут назад
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Красный уровень вводится по всей области.
