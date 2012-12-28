В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха

Звонки от родителей и сотрудников лагерей ждут до 22 мая.

В областном управлении Роспотребназора открылась «Горячая линия» по летним детским лагерям, правильной подготовке ребенка к поездке в такой лагерь, безопасности и качеству детской одежды, обуви, игрушек, питания, электронных гаджетов, товаров для активного отдыха.«Горячая линия» работает с 11 по 22 мая по графику: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 14:00.Звонить можно в отдел гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 30-88-25, в территориальные отделы управления в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском округах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 2-66-65, в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском округах: 8(47471) 2-14-21, 8(47471) 2-11-41, в Лев-Толстовском районе, Данковском, Чаплыгинском округах: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском округах: 8(47461) 2-10-77, 8(47461) 2-44-12, в Лебедянском, Краснинском округах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.