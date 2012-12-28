Спорт
Наука проиграть
Встречать Новый год липецкая хоккейная дружина будет на предпоследнем месте.
Заключительные матчи 2025 года на родном льду праздничного настроения липецким болельщикам не добавили. «Сокол» из Новочебоксарска приехал в Липецк в ранге 7-й команды НМХЛ Восточной конференции НМХЛ – кого обыгрывать дома, как не прямого конкурента, если наша команда не на словах, а на деле собралась подниматься в «восьмёрку» плей-офф? Но вслед за фиаско в первом матче – 1:6 последовал провали и в повторной игре – 4:7.
«Липецк» вёл в счёте – 2:0 после результативного броска одного из немногих местных хоккеистов в команде Даниила Зубакова уже на 32-й секунде и шайбы Глеба Верещагина в большинстве на 6-й минуте.
Однако что такое преимущество в два года для команды, которая недавно успела растранжирить превосходство в четыре? Напомним, впервой встрече с «Прогрессом» из Глазова наши вели – 4:0, но умудрились проиграть в овертайме – 4:5.
И на этот раз гости забросили одну шайбу Максиму Карпову ещё в первом периоде, сравняли счёт на «экваторе» игры – на 31-й минуте, а спустя ещё минуту в большинстве вышли вперёд – 3:2.
В третьем периоде «Сокол» отличился четырежды, в том числе однажды при игре «5 на 4», липчане ответили «дублем» Фёдора Захарова на 50-й минуте в большинстве (счёт стал – 3:4) и 53-й в равных составах (4:6)…
Воспитанник липецкого хоккея Никита Шальнев, в первом матче отметившийся «хет-триком» в ворота бывшей команды, на этот раз записал на свой счёт результативную передачу.
Увы, МХК «Липецк» бросил и традицию задавать после игр хотя бы самые простые вопросы игрокам и тренерам, публиковать их в социальных сетях – было бы любопытно послушать. Дела и в медийном освещении финансируемой из бюджета Липецкой области команды тоже «идут хорошо, но с каждым сезоном всё хуже и хуже».
В турнирной таблице хоккеисты «Липецка» готовятся встречать праздники на предпоследнем 12-м месте – 24 матча, 16 очков. Зона плей-офф всё дальше – уже в 6-ти очках, но безнадёга видится не из-за отставания (математически не самого непреодолимого), а из-за разницы в уровне команд, которую теперь продемонстрировал и «Сокол» из Чувашии. Ниже нас только лишённый возможности принимать соперников в родном городе «Белгород» – 30 игр, 13 очков.
GOROD48 провёл опрос среди ветеранов липецкого хоккея. Пятеро из шести предрекли «Липецку» последнее место по итогам регулярного чемпионата. С – стабильность.
