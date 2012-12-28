Наука проиграть

Встречать Новый год липецкая хоккейная дружина будет на предпоследнем месте.

В третьем периоде «Сокол» отличился четырежды, в том числе однажды при игре «5 на 4», липчане ответили «дублем» Фёдора Захарова на 50-й минуте в большинстве (счёт стал – 3:4) и 53-й в равных составах (4:6)…





Воспитанник липецкого хоккея Никита Шальнев, в первом матче отметившийся «хет-триком» в ворота бывшей команды, на этот раз записал на свой счёт результативную передачу.





Увы, МХК «Липецк» бросил и традицию задавать после игр хотя бы самые простые вопросы игрокам и тренерам, публиковать их в социальных сетях – было бы любопытно послушать. Дела и в медийном освещении финансируемой из бюджета Липецкой области команды тоже «идут хорошо, но с каждым сезоном всё хуже и хуже».

