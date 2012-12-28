Происшествия
За удар в спину — полтора года колонии
Житель Ельца воткнул знакомому нож в спину. Клинок повредил легкое.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале этого года пьяный мужчина во время ссоры в доме по улице Степана Разина в Ельце нанес своему оппоненту один удар ножом в спину.
По заключению экспертизы, потерпевший получил колото-резаное ранение с повреждением правого легкого. Его здоровью был причинён тяжкий вред.
