За удар в спину — полтора года колонии

Житель Ельца воткнул знакомому нож в спину. Клинок повредил легкое.

Ельчанин выслушал приговор за поножовщину: он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ) и получил полтора года колонии общего режима.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале этого года пьяный мужчина во время ссоры в доме по улице Степана Разина в Ельце нанес своему оппоненту один удар ножом в спину.По заключению экспертизы, потерпевший получил колото-резаное ранение с повреждением правого легкого. Его здоровью был причинён тяжкий вред.