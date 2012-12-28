Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.



Утром 24 декабря в Липецке на улице Меркулова столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 67-летнего водителя и «Лада Гранта» с 50-летним мужчиной за рулем. С места аварии госпитализировали водителя «Лады».Около трех часов дня на улице 4-й Лесной 58-летний водитель «Форда» сбил 20-летнюю девушку. Ее доставили в больницу.Вечером в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись «Инфинити» под управлением 35-летнего водителя и «КамАЗ» с 30-летним водителем. В аварии получили травмы водитель «Инфинити» и два его пассажира.