Происшествия
25 минут назад
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.
Около трех часов дня на улице 4-й Лесной 58-летний водитель «Форда» сбил 20-летнюю девушку. Ее доставили в больницу.
Вечером в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись «Инфинити» под управлением 35-летнего водителя и «КамАЗ» с 30-летним водителем. В аварии получили травмы водитель «Инфинити» и два его пассажира.
