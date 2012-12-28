Сегодня в Липецке: итоговый бюджет города, как заставить работодателя выплатить годовую премию

В мире сегодня Рождество, а у нас – День художника, а ещё – новогодние представления, детская вечеринка и целый день с холодной водой!

После вчерашних морозов столбик термометра резко пойдёт вверх, сегодня днём уже от -4 до -6 градусов и по-прежнему без существенных осадков.









Сегодняшний день уникален тем, что в городе не запланировано отключение холодной воды. Связано ли это с католическим Рождеством неизвестно. При этом от аварий и экстренных отключений никто не застрахован. А их с каждым годом (месяцем, днём) становится всё больше.









- Садоводчество «Тепличное».









В 10:00 в Городском Совете депутатов (ул. Советская, 22) состоится 6-я и заключительная в этом году сессия парламентариев нового созыва (18+). На повестке важные вопросы – уточнение бюджета уходящего года и принятие окончательного бюджета на 2026 год.









В 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) торжественно откроют выставку «Портрет на фоне времени» (12+).









Более 100 живописных работ, созданных представителями липецкого отделения Союза художников России за полвека – с 1970-х годов. Музейное пространство объединит советский» и «постсоветский» периоды, работы современных живописцев.









В 14:00 на стадионе «Силикатчик» (ул. Архангельская, 10) ГЮЦ «Спортивный» ждёт липчан на праздник «Зимние забавы» (6+).









В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся психологический практикум «Словно в сказке: карта желаний для всех» (6+).









Фото vk.com/lib48ru

В 14:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится первое праздничное представление «Тайны русского Новогодья» (6+).













Фото vk.com/gdklipetsk

В 17:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится «Новогодняя вечеринка-2026» (6+).













Фото vk.com/childbook_lipetsk





Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, котом Баюном, Бабой-Ягой. Они подготовили увлекательные конкурсы, игры, танцы и интерактивные задания, которые не оставят равнодушным ни одного маленького непоседу. Изюминкой праздника станет необычная помощница — нейросеть Алёнушка.

Главным условием для возвращения называют повышение зарплаты – 51%, далее идут улучшение условий труда – 10% и смена руководства – 7%.









Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал, что работникам бюджетных организаций проще добиться получения годовых премий. Вопрос поощрений определяется специальными правовыми актами в соответствующей сфере и если премия по ним положена, от отвертеться от выплаты работодателю невозможно.













Всё иначе с коммерческими предприятиями. По трудовому законодательству премии не считаются гарантированной частью заработной платы, поэтому обязательств о её выплате не существует. Они возникают только, если выплата «13-й зарплаты» прописана в трудовом договоре или в коллективном договоре. Работникам советуют ознакомиться с этими документами.









Тысячу раз был прав вождь В.И. Ленин (тот, который придумал Украину, Польщу и современную политическую карту мира), когда говорил, что невозможно жить в обществе и быть свободным от его устоев.













Дорогие липчане! Последние деньки уходящего года ещё подарят нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за ситуацией в регионе просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До встречи!

С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5;- ул. 78 квадрат, 3;- ул. Белянского А.Д.;- ул. Жуковского, 4;- ул. Коммунистическая, 11, 12, 13, 14;- ул. Краснозаводская, 5, 6, 7;- ул. Кузнечная, 2;- ул. Московская, 30б, 30е, 32а, 34;- ул. Первомайская, 99, 101, 119;- ул. Ударников, 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 96, 102;- Воронежское ш., 12;- Елецкое шоссе, 2;- 19 микр-н;- с. Плеханово;- с. Сселки;- Садоводчество «Мечта»;- Садоводчество «Надежда»;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.В странах загнивающего Запада сегодняшний день выглядел бы особенно, вызывал бы бурные споры, дискуссии и живой интерес налогоплательщиков. У нас же большинство граждан не чувствуют на себе решения парламентариев по бюджету, поэтому спят спокойно. И здоровее выглядят, а здоровье – важнее городского кошелька, ведь верно?Всего на сессии рассмотрят 8 вопросов.Помимо Рождества, которое празднуют на большей части планеты, сегодня ещё и День художника. Областной. Его празднуют 25 декабря в день рождения самого известного липецкого живописца Виктора Сорокина (1912 – 2001).Экспозиция включает 7 автопортретов мастера Сорокина из фондов Дома мастера, областного художественного и краеведческого музеев, а также близкие им по времени другие картины автора – пейзажи, натюрморты и т.д. Главная идея выставки: человек безвозвратно меняется и каждое изменение — это личная, уникальная история.Продлится до 22 февраля.В 17:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 9) откроют выставку пейзажа «Далекое - близкое»До 18 января 2026 года.Дом мастера и художественный музей принимают посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.Игры на свежем воздухе со спортивным уклоном, эстафеты, море смеха и весёлое настроение.Желающие смогут вместе с психологом Еленой Двуреченской создать действенный навигатор по целям на следующий год. Разговор о философии желаний, подведение личных итогов года, формулировка будущих желаний и наука превращать их в конкретные планы.Невероятные приключения с главными героями сказки. Вместе с ними дети отправятся на поиски таинственного подарка Деда Мороза. Побываеют в царстве Кощея Бессмертного, встретятся с Кикиморой и Бабой Ягой. Преодолеют все испытания и разгадают главную тайну Новогодья.24% липчан заявили в поросе SuperJob, что готовы вернуться на прежнее место работы, с которого когда-то уволились. Больше всего согласных на примирение среди сотрудников 35-45 лет – 30%.50% липчан рассказали, что хотя бы раз в жизни получали предложение о возвращении от бывшего работодателя.Как правило, годовую премию выплачивают вместе с декабрьской зарплатой, но чётких законодательных рекомендаций на этот счёт нет. С 1 сентября 2025 года в Трудовой кодекс было добавлено правило: если размер премии зависит от наличия/отсутствия дисциплинарных взысканий, то работодатель может уменьшить размер премии, но так, чтобы размер месячной платы работнику снизился не более чем на 20%.По четвергам на экраны кинотеатров вышли заключительные премьеры в 2025 году.Россия, 2025. Мультфильм. Режиссёр Дарина ШмидтПоскольку государство сейчас борется за демографию, то политика дошла и до героев известного мультика. Три богатыря ждут пополнения в своих семействах. И параллельно спасают Русь-матушки от очередной напасти – на этот раз от вечной ночи. Пропагандируя на каждом шагу семейные ценности.Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский, Юлия Зоркина.Россия, 2025. Драма, комедия. Режиссёр Александр ХааканаНастя давно готова выйти замуж за Пашу, но тот не спешит в ЗАГС, ссылаясь на отсутствие бюджета на «Свадьбу мечты». И тут пара выигрывает в лотерею… нет, не миллион, а целый миллиард рублей (инфляция же в стране!). И у героев начинается подлинная проверка чувств.Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова.Таиланд, 2025. Криминал, боевик. Режиссёр Вич КаосаянандаИстория безжалостного киллера, который, чудом избежав смертельного покушения, предает свою банду в попытке обрести прощение, но в итоге сам становится мишенью.Джек Кеси, Элиот Эллисон, Стив Бастони.