По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Сегодня в Липецке: итоговый бюджет города, как заставить работодателя выплатить годовую премию
Общество
144
сегодня, 07:00
1
Сегодня в Липецке: итоговый бюджет города, как заставить работодателя выплатить годовую премию
В мире сегодня Рождество, а у нас – День художника, а ещё – новогодние представления, детская вечеринка и целый день с холодной водой!
После вчерашних морозов столбик термометра резко пойдёт вверх, сегодня днём уже от -4 до -6 градусов и по-прежнему без существенных осадков.
Воды всем
Сегодняшний день уникален тем, что в городе не запланировано отключение холодной воды. Связано ли это с католическим Рождеством неизвестно. При этом от аварий и экстренных отключений никто не застрахован. А их с каждым годом (месяцем, днём) становится всё больше.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5;
- ул. 78 квадрат, 3;
- ул. Белянского А.Д.;
- ул. Жуковского, 4;
- ул. Коммунистическая, 11, 12, 13, 14;
- ул. Краснозаводская, 5, 6, 7;
- ул. Кузнечная, 2;
- ул. Московская, 30б, 30е, 32а, 34;
- ул. Первомайская, 99, 101, 119;
- ул. Ударников, 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 96, 102;
- Воронежское ш., 12;
- Елецкое шоссе, 2;
- 19 микр-н;
- с. Плеханово;
- с. Сселки;
- Садоводчество «Мечта»;
- Садоводчество «Надежда»;
- Садоводчество «Тепличное».
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Бюджет Липецка
В 10:00 в Городском Совете депутатов (ул. Советская, 22) состоится 6-я и заключительная в этом году сессия парламентариев нового созыва (18+). На повестке важные вопросы – уточнение бюджета уходящего года и принятие окончательного бюджета на 2026 год.
В странах загнивающего Запада сегодняшний день выглядел бы особенно, вызывал бы бурные споры, дискуссии и живой интерес налогоплательщиков. У нас же большинство граждан не чувствуют на себе решения парламентариев по бюджету, поэтому спят спокойно. И здоровее выглядят, а здоровье – важнее городского кошелька, ведь верно?
Всего на сессии рассмотрят 8 вопросов.
День художника
Помимо Рождества, которое празднуют на большей части планеты, сегодня ещё и День художника. Областной. Его празднуют 25 декабря в день рождения самого известного липецкого живописца Виктора Сорокина (1912 – 2001).
В 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) торжественно откроют выставку «Портрет на фоне времени» (12+).
Экспозиция включает 7 автопортретов мастера Сорокина из фондов Дома мастера, областного художественного и краеведческого музеев, а также близкие им по времени другие картины автора – пейзажи, натюрморты и т.д. Главная идея выставки: человек безвозвратно меняется и каждое изменение — это личная, уникальная история.
Продлится до 22 февраля.
В 17:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 9) откроют выставку пейзажа «Далекое - близкое» (12+).
Более 100 живописных работ, созданных представителями липецкого отделения Союза художников России за полвека – с 1970-х годов. Музейное пространство объединит советский» и «постсоветский» периоды, работы современных живописцев.
До 18 января 2026 года.
Дом мастера и художественный музей принимают посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.
Найди снег и поиграй в снежки
В 14:00 на стадионе «Силикатчик» (ул. Архангельская, 10) ГЮЦ «Спортивный» ждёт липчан на праздник «Зимние забавы» (6+).
Игры на свежем воздухе со спортивным уклоном, эстафеты, море смеха и весёлое настроение.
Ставить цели
В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) начнётся психологический практикум «Словно в сказке: карта желаний для всех» (6+).
Фото vk.com/lib48ru
Желающие смогут вместе с психологом Еленой Двуреченской создать действенный навигатор по целям на следующий год. Разговор о философии желаний, подведение личных итогов года, формулировка будущих желаний и наука превращать их в конкретные планы.
Тайны Новогодья
В 14:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится первое праздничное представление «Тайны русского Новогодья» (6+).
Фото vk.com/gdklipetsk
Невероятные приключения с главными героями сказки. Вместе с ними дети отправятся на поиски таинственного подарка Деда Мороза. Побываеют в царстве Кощея Бессмертного, встретятся с Кикиморой и Бабой Ягой. Преодолеют все испытания и разгадают главную тайну Новогодья.
Вечеринка
В 17:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится «Новогодняя вечеринка-2026» (6+).
Фото vk.com/childbook_lipetsk
Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой, котом Баюном, Бабой-Ягой. Они подготовили увлекательные конкурсы, игры, танцы и интерактивные задания, которые не оставят равнодушным ни одного маленького непоседу. Изюминкой праздника станет необычная помощница — нейросеть Алёнушка.
Уйти, чтобы вернуться
24% липчан заявили в поросе SuperJob, что готовы вернуться на прежнее место работы, с которого когда-то уволились. Больше всего согласных на примирение среди сотрудников 35-45 лет – 30%.
Главным условием для возвращения называют повышение зарплаты – 51%, далее идут улучшение условий труда – 10% и смена руководства – 7%.
50% липчан рассказали, что хотя бы раз в жизни получали предложение о возвращении от бывшего работодателя.
Годовая премия
Юрист SuperJob Александр Южалин рассказал, что работникам бюджетных организаций проще добиться получения годовых премий. Вопрос поощрений определяется специальными правовыми актами в соответствующей сфере и если премия по ним положена, от отвертеться от выплаты работодателю невозможно.
Всё иначе с коммерческими предприятиями. По трудовому законодательству премии не считаются гарантированной частью заработной платы, поэтому обязательств о её выплате не существует. Они возникают только, если выплата «13-й зарплаты» прописана в трудовом договоре или в коллективном договоре. Работникам советуют ознакомиться с этими документами.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров вышли заключительные премьеры в 2025 году.
«Три богатыря и свет клином». Россия, 2025. Мультфильм. Режиссёр Дарина Шмидт (6+).
Поскольку государство сейчас борется за демографию, то политика дошла и до героев известного мультика. Три богатыря ждут пополнения в своих семействах. И параллельно спасают Русь-матушки от очередной напасти – на этот раз от вечной ночи. Пропагандируя на каждом шагу семейные ценности.
Тысячу раз был прав вождь В.И. Ленин (тот, который придумал Украину, Польщу и современную политическую карту мира), когда говорил, что невозможно жить в обществе и быть свободным от его устоев.
Роли озвучивали: Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский, Юлия Зоркина.
Настя давно готова выйти замуж за Пашу, но тот не спешит в ЗАГС, ссылаясь на отсутствие бюджета на «Свадьбу мечты». И тут пара выигрывает в лотерею… нет, не миллион, а целый миллиард рублей (инфляция же в стране!). И у героев начинается подлинная проверка чувств.
В ролях: Людмила Волкова, Андрей Папанин, Олеся Соколова.
История безжалостного киллера, который, чудом избежав смертельного покушения, предает свою банду в попытке обрести прощение, но в итоге сам становится мишенью.
В ролях: Джек Кеси, Элиот Эллисон, Стив Бастони.
Дорогие липчане! Последние деньки уходящего года ещё подарят нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за ситуацией в регионе просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До встречи!
0
0
1
0
0
Комментарии (1)