По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Общество
458
58 минут назад
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Сегодня, 24 декабря, стало известно гибели двух женщин, липчане страдают из-за мороза, и спасатели рассказали о том, как вызволили попугая из ловушки.
В пожаре погибли 86-летняя и 62-летняя женщины — это мать и дочь, которые жили этажом выше. Они задохнулись от угарного газа.
Грязинский следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправной гирлянды.
Накануне днём горел дом на улице Щорса в Лебедяни. Пожарные предотвратили трагедию — вынесли из здания два газовых баллона. Огонь повредил половину дома.
Сегодня резко похолодало, хотя синоптики и предупреждали липчан об этом, но все равно не все оказались готовы к «нормальной» зиме.
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов — это 5% от обычного выпуска. Кто-то опоздал на работу.
«Это еще настоящих морозов не было, и гордиться 5% невыходом неуместно нашей администрации», — считает Липчанка.
Люди действительно оказались выносливее. В травмпункты Липецка за сутки обратились 142 человека. Это обычная нагрузка. В полиции GOROD48 добавили, что ночью никто не замерз насмерть.
«Бедные ветераны европейского автопарка (автобусы), замёрзли и отказались на работу выходить. А людям на остановке в мороз ждать нормально», — уточнила Тыква.
Читатели с улицы Доватора пожаловались GOROD48 на холод в квартирах. А с улицы Бунина — на вонь в подъезде. Там затеяли ремонт, а проветрить не смогли — из-за холодов все двери закрыли.
Пострадали цветы. Роза до сих пор цвела у Древне-Успенской церкви. Теперь стоит в снегу.
Липецкие спасатели достали попугая, застрявшего на дне закрывающего трубы в ванной короба. Птица, живущая в доме на улице Киевской, решила проверить качество ремонта. Ремонт теперь придется переделывать.
Спасатель хотел сфотографироваться с попугаем, но птичка в знак благодарности клюнула его в палец.
А сегодня спасатели принесли в зоопарк летучую мышь, которая залетела в подъезд дома № 65 по улице Плеханова.
Рукокрылое перезимует в зверинце, а потом его выпустят на волю. Зоопарк работает по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация рукокрылых, направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России».
Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -16 градусов, но уже завтра днем станет существенно теплее. По прогнозам синоптиков, температура в Липецке составит от -4 до -6 градусов.
Кстати, по народным приметам, если 24 декабря был ясный морозный день (как сегодня) — это к стабильной зиме без оттепелей.
И обратите внимание, из-за предстоящих новогодних праздников детские пособия и пенсии липчане получат досрочно.
0
0
0
0
0
Комментарии