Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Птичку жалко: со дна сантехнического короба достали попугая
Общество
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
Залетевшую в подъезд на Плеханова летучую мышь отправили на передержку в зоопарк
Общество
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех округах области
Происшествия
Общество
458
58 минут назад

Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай

Сегодня, 24 декабря, стало известно гибели двух женщин, липчане страдают из-за мороза, и спасатели рассказали о том, как вызволили попугая из ловушки.

Накануне вечером на улице Осипенко в Грязях загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома. Из дома эвакуировали 38 человек.

В пожаре погибли 86-летняя и 62-летняя женщины — это мать и дочь, которые жили этажом выше. Они задохнулись от угарного газа.

Грязинский следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправной гирлянды.

Накануне днём горел дом на улице Щорса в Лебедяни. Пожарные предотвратили трагедию — вынесли из здания два газовых баллона. Огонь повредил половину дома. 

Сегодня резко похолодало, хотя синоптики и предупреждали липчан об этом, но все равно не все оказались готовы к «нормальной» зиме.

Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов — это 5% от обычного выпуска. Кто-то опоздал на работу.

«Это еще настоящих морозов не было, и гордиться 5% невыходом неуместно нашей администрации», — считает Липчанка.

Люди действительно оказались выносливее. В травмпункты Липецка за сутки обратились 142 человека. Это обычная нагрузка. В полиции GOROD48 добавили, что ночью никто не замерз насмерть.

«Бедные ветераны европейского автопарка (автобусы), замёрзли и отказались на работу выходить. А людям на остановке в мороз ждать нормально», — уточнила Тыква.

Читатели с улицы Доватора пожаловались GOROD48   на холод в квартирах. А с улицы Бунина — на вонь в подъезде. Там затеяли ремонт, а проветрить не смогли — из-за холодов все двери закрыли.

Пострадали цветы. Роза до сих пор цвела у Древне-Успенской церкви. Теперь стоит в снегу.



Липецкие спасатели достали попугая, застрявшего на дне закрывающего трубы в ванной короба. Птица, живущая в доме на улице Киевской, решила проверить качество ремонта. Ремонт теперь придется переделывать.



Спасатель хотел сфотографироваться с попугаем, но  птичка в знак благодарности клюнула его в палец.

А сегодня спасатели принесли в зоопарк летучую мышь, которая залетела в подъезд дома  № 65 по улице Плеханова.



Рукокрылое перезимует в зверинце, а потом его выпустят на волю. Зоопарк работает по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация рукокрылых, направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России».

Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -16 градусов, но уже завтра днем станет существенно теплее. По прогнозам синоптиков, температура в Липецке составит от -4 до -6 градусов.

Кстати, по народным приметам, если 24 декабря был ясный морозный день (как сегодня) — это к стабильной зиме без оттепелей.

И обратите внимание, из-за предстоящих новогодних праздников детские пособия и пенсии липчане получат досрочно.
