44 минуты назад
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Первый по-настоящему морозный день испугал горожан.
«Из-за морозов сегодня утром убавили отопление до минимума, батареи почти холодные. УК «Маяк» сослалась на приказ свыше, якобы, именно из-за морозов им приказали убавить отопление в доме! Как такое терпеть? Ходим в квартирах в шерстяных носках и телогрейках!», — заявила GOROD48 жительница дома Татьяна.
— Это неправда и ложь! — лаконично прокомментировал рассказ Татьяны технический директор «УО «Маяк» Александр Пешкин и положил трубку.
В качестве подтверждения своих слов липчанка прислала фотографию градусника, который показывает +17.
Как ни странно, это почти норма! В постановлении правительства РФ № 354 нормой минимальной температуры в квартире во время отопительного сезона считается диапазон +18 до +20 градусов (верхняя граница установлена для угловых квартир).
