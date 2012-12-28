Все новости
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить
Общество
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
13-летний мальчик перевёл мошенникам деньги матери
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Залетевшую в подъезд на Плеханова летучую мышь отправили на передержку в зоопарк
Общество
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех округах области
Происшествия
Мечты 30 мальчишек и девчонок Тракторозаводского района исполнились на «Ёлке желаний»
Общество
Общество
44 минуты назад
9

Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК

Первый по-настоящему морозный день испугал горожан.

Сегодня сильно подморозило. Похолодание в полной мере ощутили на себе жильцы дома № 16 на улице Доватора.

«Из-за морозов сегодня утром убавили отопление до минимума, батареи почти холодные. УК «Маяк» сослалась на приказ свыше, якобы, именно из-за морозов им приказали убавить отопление в доме! Как такое терпеть? Ходим в квартирах в шерстяных носках и телогрейках!», — заявила GOROD48 жительница дома Татьяна.

— Это неправда и ложь! — лаконично прокомментировал рассказ Татьяны технический директор «УО «Маяк» Александр Пешкин и положил трубку.

В качестве подтверждения своих слов липчанка прислала фотографию градусника, который показывает +17.

Как ни странно, это почти норма! В постановлении правительства РФ № 354 нормой минимальной температуры в квартире во время отопительного сезона считается диапазон +18 до +20 градусов (верхняя граница установлена для угловых квартир).
все как обычно
10 минут назад
На зиму надо горячую воду надо перекрывать. Тогда и аварий не будет.
Ответить
УК
15 минут назад
Следите за руками!
Ответить
ьотан
21 минуту назад
Градусники точностью никогда не отличались все показывают разное
Ответить
Гость
23 минуты назад
Такая красота у всех в квартирах,придумали норматив +18,чтоб ничего не делать,и радуются,сами бы пожили в таком холоде,а то у них в особняках,скорее всего +30.
Ответить
Наталья
25 минут назад
А я еще жалуюсь на свои 22 градуса.. Раньше такой ерунды не было, зимой всегда было под 30, тепло и уютно. А сейчас везде на грани выживания какого-то.
Ответить
65+
27 минут назад
Какая ложь? Был плюс в квартире грелись 7 секций батареи становилось холоднее и уменьшалось количество горячих секций. Сегодня горячая только одна секция,да и то становится холоднее с каждым часом. А это потому что понастроили новых высоток,а ТЭЦ всё таже. В высотки горячую воду накачивают насосами ,а в старых домах давление в трубах падает. Не морочьте голову людям что это паника. Учите мат часть
Ответить
Кхм
30 минут назад
Воду когда дадут холодную на проспекте? Опять авария? Трубы не выдержали миллиардных дотаций и прибылей от фонда жкх?
Ответить
Детская 17
35 минут назад
Дом панельный, топят очень хорошо, к этому даже вопросов нет.
Ответить
Зинаида Львовна
39 минут назад
Там на всем автопарке такая красота в квартирах
Ответить
