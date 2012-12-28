Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски

В минусовую температуру в подъезде затеяли ремонт.

Жительница дома №22 по улице Бунина пожаловалась GOROD48 на сильный запах краски в первом подъезде. При этом открыть окна в квартире для проветривания из-за морозной погоды нельзя.«Двери в квартиры и тамбуры все в краске, за собой убирать никто не собирается! Только что зашли в подъезд, а они красят вторым слоем и на просьбы жителей остановится, говорят у нас приказ начальства управляющей компании! Куда уезжать из дома даже не представляю! Помогите, пожалуйста!», — написала женщина, по словам которой от запах краски стало подохо ее матери, и даже собаке.В управляющей компании «Кантри» GOROD48 сообщили, что жалоба поступила в диспетчерскую, и ремонт в подъезде приостановлен до положительных температур, когда можно будет проветривать помещение.