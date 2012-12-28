Все новости
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить
Общество
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
13-летний мальчик перевёл мошенникам деньги матери
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Залетевшую в подъезд на Плеханова летучую мышь отправили на передержку в зоопарк
Общество
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех округах области
Происшествия
Мечты 30 мальчишек и девчонок Тракторозаводского района исполнились на «Ёлке желаний»
Общество
Общество
593
сегодня, 15:27
11

Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски

В минусовую температуру в подъезде затеяли ремонт.

Жительница дома №22 по улице Бунина пожаловалась GOROD48 на сильный запах краски в первом подъезде. При этом открыть окна в квартире для проветривания из-за морозной погоды нельзя.

«Двери в квартиры и тамбуры все в краске, за собой убирать никто не собирается! Только что зашли в подъезд, а они красят вторым слоем и на просьбы жителей остановится, говорят у нас приказ начальства управляющей компании! Куда уезжать из дома даже не представляю! Помогите, пожалуйста!», — написала женщина, по словам которой от запах краски стало подохо ее матери, и даже собаке.

В управляющей компании «Кантри» GOROD48 сообщили, что жалоба поступила в диспетчерскую, и ремонт в подъезде приостановлен до положительных температур, когда можно будет проветривать помещение.

Фото: Нейросеть
ремонт
резкий запах
краска
Комментарии (11)

Тыква
16 минут назад
О! -15°С -- пора подъезды красить и плитку класть. Отпишитесь, может где и асфальт кладут и газон сеют
Маляр
16 минут назад
То ноют ремонта нет - то ноют ремонт делают.
tt
20 минут назад
Ремонт не делают-плохо,жалуются. Делают-тоже плохо. Народ, всегда делали в любую погоду,и ничего, терпели.Что такие все нежные стали? Скажите спасибо что его вообще Вам делают, у нас лет как 15 никто не прикасается даже просто местами что то подкрасить.
Юля
48 минут назад
У нас в общежитии красили, когда я была совсем маленькой, а это было лет 20-25 назад. На кухнях уже штукатурка облупилась до проводов.
С улицы Белана
52 минуты назад
Сочувствую... Нам в том году тоже зимой подъезд красили. И тоже ждали самые морозные дни за ту зиму. Краска неизвестно на какой основе - не сохнет, воняет г... В лифте как в газовой камере. Пришлось искать где переждать, потому что голова кружилась, несмотря на дверь с двойным магнитным контуром
СНиП
сегодня, 15:51
Какая такая масляная краска?
Подойди к ним
44 минуты назад
Они пояснят тебе.
Бабка Первая
сегодня, 15:41
Всегда сочувствовала малярам. Нам-то пару дней продержаться, а как они выдерживают?..
Они
43 минуты назад
Токсикомании
Ответить
СССР
сегодня, 15:35
правда все нарочно делают, а краска вонючая масляная, где берут то, наверно запасы СССР
Жесть
25 минут назад
Бред не пишите! Уже СССР нет как 34 года, а Вы никак не уйметесь!!!
