Птичку жалко: со дна сантехнического короба достали попугая

Новый ремонт придется переделать.

Липецкие спасатели достали живым невредимым попугая, застрявшего на дне закрывающего трубы в ванной короба. Операция по спасению пернатого прошла вечером 17 декабря на улице Киевской.«Попугай решил проверить прочность нового ремонта изнутри, но застрял в сантехническом коробе. Хозяева не смогли освободить питомца сами и обратились к спасателям. С помощью слесарного инструмента попугай был спасён», – сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.Спасатели хотели сфотографироваться с попугаем, но тот в ответ стал клеваться, цапнув одного за пальцы.