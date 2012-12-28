После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Общество
Птичку жалко: со дна сантехнического короба достали попугая
Новый ремонт придется переделать.
«Попугай решил проверить прочность нового ремонта изнутри, но застрял в сантехническом коробе. Хозяева не смогли освободить питомца сами и обратились к спасателям. С помощью слесарного инструмента попугай был спасён», – сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.
Спасатели хотели сфотографироваться с попугаем, но тот в ответ стал клеваться, цапнув одного за пальцы.
