В Липецкую область приходит потепление

Температура воздуха поднимется, местами пройдет снег.



25 декабря атмосферное давление в Липецкой области будет расти, регион окажется в гребне Атлантического антициклона, небольшой снег пройдет лишь местами. 26 и 27 декабря начнет сказываться влияние тыловой части циклона с центром над Баренцевым морем, пройдет снег, западный ветер усилится до 17 м/сек.Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 декабря — 8-10 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 26 и 27 декабря — 3-5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер ночью северный, днем западный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от -12 до -17 градусов, днем — от -3 до -8.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от -14 до -16 градусов, днем — от -4 до -6.День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +1. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 31 градус мороза.