Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить
Общество
Птичку жалко: со дна сантехнического короба достали попугая
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
13-летний мальчик перевёл мошенникам деньги матери
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Залетевшую в подъезд на Плеханова летучую мышь отправили на передержку в зоопарк
Общество
Липчанка торговала контрафактными сигаретами: у неё конфисковали «Киа»
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех округах области
Происшествия
Погода в Липецке
568
сегодня, 17:00
2

В Липецкую область приходит потепление

Температура воздуха поднимется, местами пройдет снег.

25 декабря атмосферное давление в Липецкой области будет расти, регион окажется в гребне Атлантического антициклона, небольшой снег пройдет лишь местами. 26 и 27 декабря начнет сказываться влияние тыловой части циклона с центром над Баренцевым морем, пройдет снег, западный ветер усилится до 17 м/сек. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 декабря — 8-10 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 26 и 27 декабря — 3-5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер ночью северный, днем западный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от -12 до -17 градусов, днем — от -3 до -8. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от -14 до -16 градусов, днем — от -4 до -6.

День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +1. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 31 градус мороза.

потепление
0
0
1
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не волнуйтесь
12 минут назад
ледяная корка растает 1 апреля.
Ответить
Эксперт
17 минут назад
Да потепление на один день! Так что зима есть зима.
Ответить
