20 минут назад
Липчанин снял цветущую розу в декабрьском снегу
Цветок он нашел возле Древне-Успенской церкви.
Фотографию розы опубликовал в паблике «Липецк пешком» Александр Григоров.
GOROD48 не раз рассказывал о распустившихся этой осенью и зимой растениях: например, 4 декабря мы сообщали о всходах свёклы, моркови и щавеля на участках частного сектора, и распустившихся в палисадниках у многоэтажек ромашках.
Фото: vk.com
