Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок

21-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,4 миллиона рублей, 60-летний житель Данкова — 2,8 миллиона рублей.

Перед Новым годом начались сезонные мошенничества. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 42-летняя липчанка увидела в Telegram заманчивое предложение о продаже ёлок. За искусственное дерево она перевела по QR-коду 6 500 рублей, но товар так и не получила.Также за сутки в Липецке двоих обманули под предлогом получения посылки.19-летнему студенту позвонили якобы из его колледжа и сообщили, что там его ожидает посылка. Потом к обману подключились «сотрудники Госуслуг». Они напугали парня: он стал жертвой мошенников и нужно перевести деньги на безопасный счет. Липчанин скачал рекомендованное приложение, приложил телефон к банкомату и перевел мошенникам 524 500 рублей.21-летней липчанке позвонили из «транспортной компании» и спросили код для получения посылки, которую девушка не ждала. А потом «сотрудники Госуслуг» и «ФСБ» убедили девушку перевести 2 399 000 рублей через банкомат на «безопасный счет».В Данкове жертвой мошенников стал 60-летний мужчина — он перевел мошенникам 2,8 миллиона рублей.А 29-летнего липчанина обманули под предлогом отмены незаконного оформления кредита на его имя — он лишился 131 000 рублей.Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».