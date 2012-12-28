«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
198
49 минут назад
2
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
21-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,4 миллиона рублей, 60-летний житель Данкова — 2,8 миллиона рублей.
Также за сутки в Липецке двоих обманули под предлогом получения посылки.19-летнему студенту позвонили якобы из его колледжа и сообщили, что там его ожидает посылка. Потом к обману подключились «сотрудники Госуслуг». Они напугали парня: он стал жертвой мошенников и нужно перевести деньги на безопасный счет. Липчанин скачал рекомендованное приложение, приложил телефон к банкомату и перевел мошенникам 524 500 рублей.
21-летней липчанке позвонили из «транспортной компании» и спросили код для получения посылки, которую девушка не ждала. А потом «сотрудники Госуслуг» и «ФСБ» убедили девушку перевести 2 399 000 рублей через банкомат на «безопасный счет».
В Данкове жертвой мошенников стал 60-летний мужчина — он перевел мошенникам 2,8 миллиона рублей.
А 29-летнего липчанина обманули под предлогом отмены незаконного оформления кредита на его имя — он лишился 131 000 рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
0
0
1
0
3
Комментарии (2)