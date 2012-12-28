Учитель, вторая мама, металлург, спасатель: на Доске почёта — имена 30 лучших тружеников области

6 мая на улице Ленина торжественно открыли обновлённую Доску почёта «Трудовая слава Липецкой области». На ней — портреты и имена 30 лучших тружеников региона. Свидетельства о занесении на Доску почёта и в книгу «Трудовая слава Липецкой области» и букеты им вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Учитель школы №51 города Липецка Юлия Ситникова — самая молодая из удостоенных этой чести. Ей всего 36 лет, 13 из которых Юлия работает преподаёт русский язык и литературу, и является классным руководителем седьмого класса (это будет уже второй её выпуск).Юлия Ситникова — золотая медалистка школы №51 и выпускница Института филологии ЛГПУ. В прошлом году одна одержала блистательную победу во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» и её имя было включено в сборник «Ими гордится Россия».Ученики Юлии Ситниковой побеждают на олимпиадах и всероссийских конкурсах. Треть её выпускников получает высокие баллы на ЕГЭ, в 2024 году её выпускница Александра Сундеева набрала на экзамене максимальные 100 баллов. Сама Юлия девять лет проверяет работы на ЕГЭ и ОГЭ, входит в жюри олимпиад. А её методические разработки признаны лучшими на межрегиональном уровне.«Я искренне люблю свою работу, вкладываю в неё всю свою душу. Русский язык и литература — это самые главные предметы в школе, потому что мы все говорим на русском языке. Да, сегодня в язык проникают диалектизмы, сленг, но, тем не менее, великий русский язык нас всех переживёт! Учить ему детей очень приятно! И приятно, что руководство области отмечает заслуги учителей. Но самое главное — мы работаем ради детей», — сказала Юлия Ситникова GOROD48 ещё до получения региональной награды. А уже после вручения свидетельств и букетов именно ей доверили ответное слово от лица всех лауреатов.— Каждый из нас — на своём месте: работники сельского хозяйства и промышленности, врачи и учителя, деятели культуры и служащие. Мы вкладываем свои знания, умения, опыт и душу в то, чтобы наша Липецкая область приумножала свои достижения, становилась лучше и краше, а её люди жили достойно. И, конечно, особая роль в этой работе отводится нам, учителям. И, конечно, в дальнейшем мы будем делать всё, чтобы своими силами приумножать славу Липецкой области на благо её жителей, — выступила перед собравшимися на празднике Юлия Ситникова.— Хорошо сказала — будущий губернатор, — похвалил её речь Игорь Артамонов.Ещё один занесённый на областную Доску почёта — 62-летний Николай Татаринов. Он уже 40 лет работает на НЛМК.Под его управлением поднимались металлоконструкции нагревательной печи Nº1 с производительность в 450 миллионов тонн в год. Николай Татаринов участвовал и в строительстве самой современной в России доменной печи «Россиянка». С 2009 года Николай Татаринов работает машинистом автомобильного крана, который поднимают грузы в 200 тонн. А ещё он опытный наставник и подготовил 18 молодых специалистов.На счету Николая Татаринова много профессиональных наград. Но именно занесение на Доску почёта «Трудовая слава Липецкой области» он считает самой важной. Поддержать его в такой ответственный момент пришла вся семья — жена, двое детей, двое внуков. Сыновья также продолжили трудовую династию и работают на НЛМК: один — крановщик, другой — металлург.Прапорщик пожарно-спасательной части МЧС Сергей Селиверстов служит уже 27 лет. На его счету — десятки спасённых жизней. Имеет государственную награду — медаль «За отвагу» ему вручил министр МЧС за тушение крупного пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки БПЛА.Сергей Селивёрстов четыре с половиной года работает старшим инструктором-пожарным, возглавлят специализированное подразделение. Он участвовал в ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме в елецком посёлке Cолидарность, а в 2024 году спас 16 человек из горящего дома на улице Циолковского в Липецке, тушил крупные лесные пожары в 2010-м году. А ещё Сергей Селиверстов — многодетный отец, который воспитывает троих сыновей, старший из них — военный.Любовь Кондрашина — заведующая филиалом №3 Данковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (филиала областного учреждения «Большая медведица»). Любовь уже 40 лет работает в системе социальной защиты, в том числе 21 год — с оказавшимися в трудной жизненной ситуации детьми. Только за последние два года реабилитацию в её центре прошли 148 детей, и 112 из них вернулись в свои семьи.— Детям, которых изымают из семей и направляют на реабилитацию, нужна любовь и забота. Им нужна вторая мама. В год таких детей у меня — около 60-70. И моя миссия — дарить оставшимся в трудной жизненной ситуации детям радость и счастье, помогать им. Эту работу я всегда выполняла и буду выполнять честно, — сказала Любовь Кондрашина.И таких тружеников, которые каждый день помогают людям, в Липецкой области очень много. Неслучайно доску почёта обновляют каждый май по итогам предыдущего года. Самых-самых также вносят в книгу «Трудовая слава Липецкой области» и вручают премию в 100 тысяч рублей.— Очень приятно каждый год награждать лучших из лучших. Традиции уже много-много лет, и всегда очень радостно чествовать людей труда. Сегодня у нас представители абсолютно разных профессий: педагоги, врачи, работники сельского хозяйства, умственного и физического труда — представители всех округов Липецкой области, и это очень отрадно! Солнце сегодня улыбается им, одобряя их труд и их работу! Я хочу вас поздравить от всей души! — Сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.После официальной церемонии и концерта от «Казаков России» все желающие могли лично проверить, как работает Доска почёта. А она вновь сделана интерактивной: чтобы узнать о каждом лауреате, достаточно отсканировать QR-код рядом с портретом с помощью смартфона.