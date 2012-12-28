Все новости
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
Новогодний Липецк в 50 фото
Общество
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
В Липецке полностью закрыты шесть школ
Общество
646
сегодня, 17:44
2

Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего

Отдыхающих он катал на лодке бесплатно и без спасательных жилетов. Когда лодка перевернулась, один пассажир не смог доплыть до берега и утонул.

Правобережный районный суд Липецка приговорил директора базы отдыха ООО «Нептун» к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности гибель человека (по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ). Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Напомним, ночью 22 августа прошлого года в пруду на базе отдыха в селе Бутырки Грязинского района лодка с отдыхающими перевернулась и утонул мужчина. И лодочник, и пассажир были пьяны.

Нетрезвый директор базы отдыха как раз управлял моторной лодкой. Находившаяся в лодке без спасательных жилетов супружеская пара оказалась в воде вдали от берега. Лодочник и женщина смогли выбраться из воды, а её 33-летний выпивший муж захлебнулся и утонул. Трагедия произошла около двух часов ночи, а в 11 утра тело мужчины достали из воды спасатели.

— Установлено, что директор базы отдыха оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, на безвозмездной основе, по устной договоренности, в результате которых потерпевший оказался в акватории водоема на значительном удалении от берега без спасательных средств, не смог самостоятельно доплыть до берега, захлебнулся водой и утонул, —  отметили в прокуратуре.

При этом лодочник не имел достаточных навыков управления маломерными судами и проявил преступную небрежность, пренебрег правилами безопасности.
Комментарии (2)

да-уж
4 минуты назад
А радом за 200 тысяч, на семёрочку раскрутился.
покатались
59 минут назад
один утонул реально, а наказание другому - условное
