Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Отдыхающих он катал на лодке бесплатно и без спасательных жилетов. Когда лодка перевернулась, один пассажир не смог доплыть до берега и утонул.
Напомним, ночью 22 августа прошлого года в пруду на базе отдыха в селе Бутырки Грязинского района лодка с отдыхающими перевернулась и утонул мужчина. И лодочник, и пассажир были пьяны.
Нетрезвый директор базы отдыха как раз управлял моторной лодкой. Находившаяся в лодке без спасательных жилетов супружеская пара оказалась в воде вдали от берега. Лодочник и женщина смогли выбраться из воды, а её 33-летний выпивший муж захлебнулся и утонул. Трагедия произошла около двух часов ночи, а в 11 утра тело мужчины достали из воды спасатели.
— Установлено, что директор базы отдыха оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, на безвозмездной основе, по устной договоренности, в результате которых потерпевший оказался в акватории водоема на значительном удалении от берега без спасательных средств, не смог самостоятельно доплыть до берега, захлебнулся водой и утонул, — отметили в прокуратуре.
При этом лодочник не имел достаточных навыков управления маломерными судами и проявил преступную небрежность, пренебрег правилами безопасности.
