Мэрия ищет желающих взять в концессию уличный стадион в Липецке

Стадион в поселке Силикатный требует инвестиций в 95 млн рублей.

Департамент экономического развития мэрии Липецка сообщил сегодня комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета о поиске инвестора, который построит на улице Архангельской в поселке Силикатный стадион. В мэрии считают, что бизнес мог бы дать вторую жизнь старой спортплощадке, вложив в проект до 95 миллионов рублей по концессии, предполагающей возврат в муниципальную собственность нового стадиона через несколько лет после его коммерческой эксплуатации.Но оказалось, что этот стадион бизнесу не интересен с 2022 года.Сейчас стадион находится в ведении ГДЮЦ «Спортивный». Он содержится на средства городского бюджета.Также на этой комиссии председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала, на что будут потрачены в 2026 году средства муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Липецка».Бюджет программы — 158 млн рублей, на 10 миллионов больше, чем в этом году. Львиная доля средств, 120 миллионов, отведена на содержание департамента экономического развития, управлений потребительского рынка и имущественных и земельных отношений, МКУ «Управление муниципального заказа Липецка». 25 миллионов расходуют на содержание недвижимости, как правило, абсолютно непривлекательного для продажи, находящегося в муниципальной собственности. 11 миллионов получит МБУ «Технопарк-Липецк», который никак не перейдет на самоокупаемость.Миллион рублей отведен на пропаганду идей предпринимательства.