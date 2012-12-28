Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Мэрия ищет желающих взять в концессию уличный стадион в Липецке
Стадион в поселке Силикатный требует инвестиций в 95 млн рублей.
Но оказалось, что этот стадион бизнесу не интересен с 2022 года.
Сейчас стадион находится в ведении ГДЮЦ «Спортивный». Он содержится на средства городского бюджета.
Также на этой комиссии председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала, на что будут потрачены в 2026 году средства муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Липецка».
Бюджет программы — 158 млн рублей, на 10 миллионов больше, чем в этом году. Львиная доля средств, 120 миллионов, отведена на содержание департамента экономического развития, управлений потребительского рынка и имущественных и земельных отношений, МКУ «Управление муниципального заказа Липецка». 25 миллионов расходуют на содержание недвижимости, как правило, абсолютно непривлекательного для продажи, находящегося в муниципальной собственности. 11 миллионов получит МБУ «Технопарк-Липецк», который никак не перейдет на самоокупаемость.
Миллион рублей отведен на пропаганду идей предпринимательства.
