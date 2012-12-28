Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима

Липчан ждут спектакли, 3D-выставка, экстремальная импровизация и разговоры о важном – о летучих мышах.

Вот мы и дождались настоящей зимы в Липецке. В субботу температура составит от –4 до –6 градусов, а в воскресенье от –5 до –7 градусов. Первый день уикенда даже будет ознаменован небольшим снегом, который к воскресенью прекратится.









В частном секторе без холодной воды останутся жители улицы Юношеской.













В частном секторе их участь разделят обитатели улиц Автодорожной, Алфавитной, Почтовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Технологического, Сырского, Усадебного, Чистого.

В 11:30 13 декабря «АРТ-пространство» «Модное место» при ОЦКНТ (вход слева от кассы) вновь открывает программу выходных дней «Игровой субботой» (6+).









В 13:00 13 декабря в Липецком зоопарке (ул. К.Маркса, вл. 9) пройдёт бесплатная лекция о рукокрылых (6+).





Это единственный отряд млекопитающих, представители которого способны к активному полёту. Он включает в себя две крупные группы: мегахироптеры (клыланы) и микрохироптеры (летучие мыши). Вокруг них почему-то сложилось много самых разных мифов, часть из которых специалисты зоопарка с радостью развенчают. И, конечно, вы увидите и крыланов и летучих мышей, узнаете много нового.









Липецк в спорте





Возле дома на улице Неделина, 15 начнутся занятия по суставной гимнастике и северной ходьбе (6+); на улице Катукова, 10 – мероприятие «Спортивный двор» (6+); на проспекте 60 лет СССР, 23 и на улице Меркулова, 55 – занятия по городошному спорту (6+).









16:00 – «Липецкая земля» (6+).









Фортепианный вечера





Липецкая детская школа искусств №1 им. М.Глинки проводит очередные «Декабрьские вечера. Дни фортепианной музыки в Липецкой области» (6+). 13 и 14 декабря концерты состоятся в 13:00.









Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начинает зимние кинопоказы. На этих выходных смотрите сказочную комедию с Никитой Кологривым «Царевна-лягушка». Россия, 2025. Режиссёр Александр Амиров (6+).





Заколдованная лягушка, живущая в современной Москве, ловит мяч для гольфа и превращается в Василису Прекрасную. Чтобы навсегда остаться человеком, ей нужно найти настоящую любовь.













В 16:00 13 декабря в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 13) состоится концерт Липецкого симфонического оркестра (руководитель Константин Барков) «Симфоническая фантазия» (6+).









Коллегам поможет и Липецкий камерный хор (руководитель Игорь Цилин). Дирижёр программы Роман Петров, текст читает Лилия Пищикова. В репертуаре произведения Я.Сибелиуса, Э.Грига, М.Вебера, П.Чайковского.

В 19:01 в культурном пространстве «Биьлиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится акустический «Потолок» Ильи Фетисова и Андрея Оборотова (12+).









14 декабря серию обучающих уроков для юных зрителей и слушателей в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) продолжит «Квартет саксофонов» (6+).

















Занятия в 11:00 и в 12:30.

В 17:00 14 декабря крупное событие произойдёт на сцене зала «Казаки России» (пл. Петра Великого,6) – юбилейный концерт государственного оркестра русских народных инструментов (12+).









История по пьесе Б.Нушича о ловком господине Животе, сколотившем немалое состояние и мечтающем выйти на новый уровень – попасть в круг избранных господ. Он вдруг решил, что ему поможет в этом диплом доктора философии, который решил «позаимствовать» у собственного сына. Вот тут и начались сюрпризы…

В 11:00 13 декабря Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Сказка о глупом мышонке» (0+). В 11:00 14 декабря смотрите постановку «Мальчик с пальчик» (0+).









ак обычно, поднимаем настроение читателям на выходных музыкой. Сегодня представляем вашему вниманию танец «Однажды в 90-е» в исполнении детско-юношеского танцевального клуба «Shaky» на сцене ОЦКНТ в конце ноября. Под песню Майкла Джексона вместе со своими воспитанниками участие в номере приняла руководитель и хореограф коллектива Почетный работник общего образования Ирина Старостенко. Видео Аркадия и Максима Свиридовых.Вот список домов, который 13 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ выпадет честь провести выходной без удобств:- ул. Зегеля, 15;- ул. Липовская, 4/2, 4/3, 6/3, 6/4;- ул. Нижняя Логовая, 1;- ул. Семашко, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9а;- ул. Юношеская, 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а;14 декабря с 10:00 забудут о комфорте:- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;- ул. Юношеская, 13;- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;Хорошо хоть электричество на выходных выключать никому не планируют.Здесь играют в настольные игры под руководством мастеров «Изумрудного города» - даже если вы что-то не умеете, всему научат на месте. Сегодня в тренде Корова 006» и «Руммикуб» – навыки работы с числами, а также «Каркассон» и «Лоскутное королевство» – возможность построить собственный мир. Впрочем, игр бесконечное множество.Перед или после лекции уместно будет и навестить зверинец.В 12:00 13 декабря липчан ждут оздоровительные мероприятия, которые пройдут в разных частях города.Приглашают всех желающих.Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) продолжает экскурсии выходного дня – самое выгодное время для посещения выставок, цена билета составляет копейки.12:00 – «Живописная Россия»12:00 – «Природа Липецкого края»16:00 – «Липецкая земля»Главная особенность мероприятия в 2025 году – музыка Петра Чайковского в честь 185-летия со дня его рождения и Григория Свиридова – 110 лет со дня рождения. Именно их произведения будут звучать чаще всего.Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын.Сеансы: 13 декабря в 12:00, 14 декабря в 15:00.Липецкий историко-культурный музей 13 и 14 декабря в 12:00 приглашает посетить яркую программу «3Д - от прошлого к современности»Экскурсия по выставке «Ретро 3D» с погружением в историю через авторские 3D-фото и стереоскопы; фотозона для ярких снимков, просмотр фильмов в мобильном планетарии с эффектом полного погружения.Гитары, бубны, пианино. Песни, разговоры и еще песни.. Вход — любая бумажная купюра от 200 рублей.Музыкальное занятие, на котором ребята раскроют все секреты «королей джаза», научатся создавать звуковые картины и споют веселые песни. Изюминкой встречи станут музыкальная прогулка в стиле body percussion, танцевальная импровизация и новогодний шумовой оркестр.Знаменитому коллективу, главным дирижёром которого является Василий Моисеенко, исполняется 30 лет. На концерте артисты в очередной раз подтвердят, что им по плечу любая музыка будь то джаз, рок, мировая классика или фольклор разных народов планеты. В праздничном вечере примут участие Заслуженный коллектив народного творчества, фольклорный ансамбль «Воскресение», руководитель Кристаллина Иващенко, и солисты Анастасия Ермачкова, Кристаллина Иващенко, Анастасия Пименова, Игорь Пронин, Артём Тарасов, Сергей Колесник и Светлана Дедяева.В 19:01 14 декабря в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) «Клуб Липецкой комедии» проведёт новогодний джем с коллегами из ТулыТворческой состязания в экстремальной импровизации. Ни зрители, ни комики не знают, кто и что играет, до последнего момента…. Веселье и новогоднее настроение гарантированы.В 18:00 13 декабря в Липецком драматическом театре смотрите пушкинскую классику «Пиковая дама»В 18:00 14 декабря на сцене спектакль «Д-р»В 11:00 13 декабря в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого детский спектакль «Дюймовочка», в это же время 14 декабря – «Сокровища капитана Флинта»Вечера в театре будут посвящены классике: в 18:00 13 декабря смотрите «Онегина» А.С. Пушкинав это же время 14 декабря – гоголевского «Ревизора»В 11:01 14 декабря в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) новогодний спектакль «Снежные сказки»Режиссёр Анастасия Соколова, постановка Театра Под деревом. Первая встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, бережное погружение в мир театральной фантазии, вязаные пальчиковые куклы и живая музыка.В 16:00 в субботу и воскресенье будут показывать спектакль «Солнышко и снежные человечки»В волшебном зимнем лесу живут озорные снежные человечки, и больше всего на свете друзья обожают зиму и веселье. Но однажды они узнают, что весеннее солнышко скоро растопит их снежный мир. Человечки решают во что бы то ни стало найти Солнышко и упросить его задержаться…….