4 минуты назад
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Липчан ждут спектакли, 3D-выставка, экстремальная импровизация и разговоры о важном – о летучих мышах.
Привет из 90-х
Наконец-то зима
Вот мы и дождались настоящей зимы в Липецке. В субботу температура составит от –4 до –6 градусов, а в воскресенье от –5 до –7 градусов. Первый день уикенда даже будет ознаменован небольшим снегом, который к воскресенью прекратится.
Отключение воды
Вот список домов, который 13 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ выпадет честь провести выходной без удобств:
- ул. Зегеля, 15;
- ул. Липовская, 4/2, 4/3, 6/3, 6/4;
- ул. Нижняя Логовая, 1;
- ул. Семашко, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9а;
- ул. Юношеская, 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а;
В частном секторе без холодной воды останутся жители улицы Юношеской.
14 декабря с 10:00 забудут о комфорте:
- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;
В частном секторе их участь разделят обитатели улиц Автодорожной, Алфавитной, Почтовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Технологического, Сырского, Усадебного, Чистого.
Хорошо хоть электричество на выходных выключать никому не планируют.
За игровым столом
В 11:30 13 декабря «АРТ-пространство» «Модное место» при ОЦКНТ (вход слева от кассы) вновь открывает программу выходных дней «Игровой субботой» (6+).
Здесь играют в настольные игры под руководством мастеров «Изумрудного города» - даже если вы что-то не умеете, всему научат на месте. Сегодня в тренде Корова 006» и «Руммикуб» – навыки работы с числами, а также «Каркассон» и «Лоскутное королевство» – возможность построить собственный мир. Впрочем, игр бесконечное множество.
Что вы знаете о летучих мышах
В 13:00 13 декабря в Липецком зоопарке (ул. К.Маркса, вл. 9) пройдёт бесплатная лекция о рукокрылых (6+).
Это единственный отряд млекопитающих, представители которого способны к активному полёту. Он включает в себя две крупные группы: мегахироптеры (клыланы) и микрохироптеры (летучие мыши). Вокруг них почему-то сложилось много самых разных мифов, часть из которых специалисты зоопарка с радостью развенчают. И, конечно, вы увидите и крыланов и летучих мышей, узнаете много нового.
Фото vk.com/zooparklipetskii
Перед или после лекции уместно будет и навестить зверинец.
Липецк в спорте
Возле дома на улице Неделина, 15 начнутся занятия по суставной гимнастике и северной ходьбе (6+); на улице Катукова, 10 – мероприятие «Спортивный двор» (6+); на проспекте 60 лет СССР, 23 и на улице Меркулова, 55 – занятия по городошному спорту (6+).
Фото vk.com/onwfclub
Приглашают всех желающих.
Экскурсии по выходным
Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) продолжает экскурсии выходного дня – самое выгодное время для посещения выставок, цена билета составляет копейки.
13 декабря
12:00 – «Живописная Россия» (6+)
16:00 – «Липецкая земля» (6+).
14 декабря
12:00 – «Природа Липецкого края» (6+)
16:00 – «Липецкая земля» (6+).
Фортепианный вечера
Липецкая детская школа искусств №1 им. М.Глинки проводит очередные «Декабрьские вечера. Дни фортепианной музыки в Липецкой области» (6+). 13 и 14 декабря концерты состоятся в 13:00.
Фото vk.com/dshi1lipetsk
Главная особенность мероприятия в 2025 году – музыка Петра Чайковского в честь 185-летия со дня его рождения и Григория Свиридова – 110 лет со дня рождения. Именно их произведения будут звучать чаще всего.
Киносеансы
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начинает зимние кинопоказы. На этих выходных смотрите сказочную комедию с Никитой Кологривым «Царевна-лягушка». Россия, 2025. Режиссёр Александр Амиров (6+).
Заколдованная лягушка, живущая в современной Москве, ловит мяч для гольфа и превращается в Василису Прекрасную. Чтобы навсегда остаться человеком, ей нужно найти настоящую любовь.
В ролях: Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын.
Сеансы: 13 декабря в 12:00, 14 декабря в 15:00.
3D в стиле… ретро
Липецкий историко-культурный музей 13 и 14 декабря в 12:00 приглашает посетить яркую программу «3Д - от прошлого к современности» (6+).
Экскурсия по выставке «Ретро 3D» с погружением в историю через авторские 3D-фото и стереоскопы; фотозона для ярких снимков, просмотр фильмов в мобильном планетарии с эффектом полного погружения.
Фото vk.com/likm48
Классическая музыка
В 16:00 13 декабря в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 13) состоится концерт Липецкого симфонического оркестра (руководитель Константин Барков) «Симфоническая фантазия» (6+).
Коллегам поможет и Липецкий камерный хор (руководитель Игорь Цилин). Дирижёр программы Роман Петров, текст читает Лилия Пищикова. В репертуаре произведения Я.Сибелиуса, Э.Грига, М.Вебера, П.Чайковского.
Акустический концерт
В 19:01 в культурном пространстве «Биьлиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится акустический «Потолок» Ильи Фетисова и Андрея Оборотова (12+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Гитары, бубны, пианино. Песни, разговоры и еще песни.. Вход — любая бумажная купюра от 200 рублей.
Король музыки
14 декабря серию обучающих уроков для юных зрителей и слушателей в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) продолжит «Квартет саксофонов» (6+).
Занятия в 11:00 и в 12:30.
Юбилей знаменитого оркестра
В 17:00 14 декабря крупное событие произойдёт на сцене зала «Казаки России» (пл. Петра Великого,6) – юбилейный концерт государственного оркестра русских народных инструментов (12+).
Знаменитому коллективу, главным дирижёром которого является Василий Моисеенко, исполняется 30 лет. На концерте артисты в очередной раз подтвердят, что им по плечу любая музыка будь то джаз, рок, мировая классика или фольклор разных народов планеты. В праздничном вечере примут участие Заслуженный коллектив народного творчества, фольклорный ансамбль «Воскресение», руководитель Кристаллина Иващенко, и солисты Анастасия Ермачкова, Кристаллина Иващенко, Анастасия Пименова, Игорь Пронин, Артём Тарасов, Сергей Колесник и Светлана Дедяева.
Экстремальная импровизация
В 19:01 14 декабря в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) «Клуб Липецкой комедии» проведёт новогодний джем с коллегами из Тулы (18+).
Творческой состязания в экстремальной импровизации. Ни зрители, ни комики не знают, кто и что играет, до последнего момента…. Веселье и новогоднее настроение гарантированы.
Фото vk.com/lipstandup
Спектакли
В 18:00 13 декабря в Липецком драматическом театре смотрите пушкинскую классику «Пиковая дама» (12+). В 18:00 14 декабря на сцене спектакль «Д-р» (16+).
История по пьесе Б.Нушича о ловком господине Животе, сколотившем немалое состояние и мечтающем выйти на новый уровень – попасть в круг избранных господ. Он вдруг решил, что ему поможет в этом диплом доктора философии, который решил «позаимствовать» у собственного сына. Вот тут и начались сюрпризы…
Вечера в театре будут посвящены классике: в 18:00 13 декабря смотрите «Онегина» А.С. Пушкина (12+), в это же время 14 декабря – гоголевского «Ревизора» (12+).
В 11:01 14 декабря в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) новогодний спектакль «Снежные сказки» (6+).
Режиссёр Анастасия Соколова, постановка Театра Под деревом. Первая встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, бережное погружение в мир театральной фантазии, вязаные пальчиковые куклы и живая музыка.
Фото vk.com/vbiblioteku
Театр кукол
В 11:00 13 декабря Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Сказка о глупом мышонке» (0+). В 11:00 14 декабря смотрите постановку «Мальчик с пальчик» (0+).
В 16:00 в субботу и воскресенье будут показывать спектакль «Солнышко и снежные человечки» (0+).
В волшебном зимнем лесу живут озорные снежные человечки, и больше всего на свете друзья обожают зиму и веселье. Но однажды они узнают, что весеннее солнышко скоро растопит их снежный мир. Человечки решают во что бы то ни стало найти Солнышко и упросить его задержаться…….
Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и интересными.
