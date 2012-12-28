Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
Читать все
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
Красный уровень — отбой, желтый — сохраняется
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
В Ельце и пяти округах введен красный уровень, на территории все области — желтый
Происшествия
Читать все
Общество
21
4 минуты назад

Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима

Липчан ждут спектакли, 3D-выставка, экстремальная импровизация и разговоры о важном – о летучих мышах.

Привет из 90-х

ак обычно, поднимаем настроение читателям на выходных музыкой. Сегодня представляем вашему вниманию танец «Однажды в 90-е» в исполнении детско-юношеского танцевального клуба «Shaky» на сцене ОЦКНТ в конце ноября. Под песню Майкла Джексона вместе со своими воспитанниками участие в номере приняла руководитель и хореограф коллектива Почетный работник общего образования Ирина Старостенко. Видео Аркадия и Максима Свиридовых.


Наконец-то зима

Вот мы и дождались настоящей зимы в Липецке. В субботу температура составит от –4 до –6 градусов, а в воскресенье от –5 до –7 градусов. Первый день уикенда даже будет ознаменован небольшим снегом, который к воскресенью прекратится.

IMG_8586.jpg

Отключение воды

Вот список домов, который 13 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ выпадет честь провести выходной без удобств:

- ул. Зегеля, 15;
- ул. Липовская, 4/2, 4/3, 6/3, 6/4;
- ул. Нижняя Логовая, 1;
- ул. Семашко, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9а;
- ул. Юношеская, 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а;

В частном секторе без холодной воды останутся жители улицы Юношеской.

167.jpg

14 декабря с 10:00 забудут о комфорте:

- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17;

В частном секторе их участь разделят обитатели улиц Автодорожной, Алфавитной, Почтовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Технологического, Сырского, Усадебного, Чистого.

Хорошо хоть электричество на выходных выключать никому не планируют.

За игровым столом

В 11:30 13 декабря «АРТ-пространство» «Модное место» при ОЦКНТ (вход слева от кассы) вновь открывает программу выходных дней «Игровой субботой» (6+).

7d1MTk0Wq89ZpyXlK3nNsmDsSaeS10YE891EgB0HS4tDufjo3nfv-cjXRZooA13HlQcCmCC4yaPMHQKstmcG3wa1.jpg

Здесь играют в настольные игры под руководством мастеров «Изумрудного города» - даже если вы что-то не умеете, всему научат на месте. Сегодня в тренде Корова 006» и «Руммикуб» – навыки работы с числами, а также «Каркассон» и «Лоскутное королевство» – возможность построить собственный мир. Впрочем, игр бесконечное множество.

Что вы знаете о летучих мышах

В 13:00 13 декабря в Липецком зоопарке (ул. К.Маркса, вл. 9) пройдёт бесплатная лекция о рукокрылых (6+).

Это единственный отряд млекопитающих, представители которого способны к активному полёту. Он включает в себя две крупные группы: мегахироптеры (клыланы) и микрохироптеры (летучие мыши). Вокруг них почему-то сложилось много самых разных мифов, часть из которых специалисты зоопарка с радостью развенчают. И, конечно, вы увидите и крыланов и летучих мышей, узнаете много нового.

_GXSqs0eUeBMddfLrW9AxsBXPtdbvE3_5aYGI33sgGioteZG5uyovpUedRh0ibYl9QO33uym1OSvFvfEAqCKs43y.jpg

Фото vk.com/zooparklipetskii

Перед или после лекции уместно будет и навестить зверинец.

Липецк в спорте

В 12:00 13 декабря липчан ждут оздоровительные мероприятия, которые пройдут в разных частях города.

Возле дома на улице Неделина, 15 начнутся занятия по суставной гимнастике и северной ходьбе (6+); на улице Катукова, 10 – мероприятие «Спортивный двор» (6+); на проспекте 60 лет СССР, 23 и на улице Меркулова, 55 – занятия по городошному спорту (6+).

AHUiZ8YZ2i6iZ_JaYcCwhprkXdlV8CyvFMiylmUi3GmTFqCgPD7NKc6z8l-Vw0HAgsyeBQ.jpg

Фото vk.com/onwfclub

Приглашают всех желающих.

Экскурсии по выходным

Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) продолжает экскурсии выходного дня – самое выгодное время для посещения выставок, цена билета составляет копейки.

13 декабря

12:00 – «Живописная Россия» (6+)
16:00 – «Липецкая земля» (6+).

e7IJGXfheME.jpg

14 декабря

12:00 – «Природа Липецкого края» (6+)
16:00 – «Липецкая земля» (6+).

Фортепианный вечера

Липецкая детская школа искусств №1 им. М.Глинки проводит очередные «Декабрьские вечера. Дни фортепианной музыки в Липецкой области» (6+). 13 и 14 декабря концерты состоятся в 13:00.

mPd-ZxcY3BhZzsOCCFKWUDOpEKjc6fW8nTDUJU9Bnb1iBVVuGkeVijcC9dhbdYTBC_RLK_4Zwm-OP7SczjVOJkI4.jpg

Фото vk.com/dshi1lipetsk

Главная особенность мероприятия в 2025 году – музыка Петра Чайковского в честь 185-летия со дня его рождения и Григория Свиридова – 110 лет со дня рождения. Именно их произведения будут звучать чаще всего.

Киносеансы

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начинает зимние кинопоказы. На этих выходных смотрите сказочную комедию с Никитой Кологривым «Царевна-лягушка». Россия, 2025. Режиссёр Александр Амиров (6+).

Заколдованная лягушка, живущая в современной Москве, ловит мяч для гольфа и превращается в Василису Прекрасную. Чтобы навсегда остаться человеком, ей нужно найти настоящую любовь.


В ролях: Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Роман Курцын.

Сеансы: 13 декабря в 12:00, 14 декабря в 15:00.

3D в стиле… ретро

Липецкий историко-культурный музей 13 и 14 декабря в 12:00 приглашает посетить яркую программу «3Д - от прошлого к современности» (6+).

Экскурсия по выставке «Ретро 3D» с погружением в историю через авторские 3D-фото и стереоскопы; фотозона для ярких снимков, просмотр фильмов в мобильном планетарии с эффектом полного погружения.

raOUmL5cvWsC3plLnCpjYlU-SHFtdXFMNCwXOCDfkz1Y6-F-U7L3Y2gL7x9ZjvB66HqSyYQkD_vT-dVCIXxf_07_.jpg

Фото vk.com/likm48

Классическая музыка

В 16:00 13 декабря в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 13) состоится концерт Липецкого симфонического оркестра (руководитель Константин Барков) «Симфоническая фантазия» (6+).

DSC_1733.JPG

Коллегам поможет и Липецкий камерный хор (руководитель Игорь Цилин). Дирижёр программы Роман Петров, текст читает Лилия Пищикова. В репертуаре произведения Я.Сибелиуса, Э.Грига, М.Вебера, П.Чайковского.

Акустический концерт

В 19:01 в культурном пространстве «Биьлиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится акустический «Потолок» Ильи Фетисова и Андрея Оборотова (12+).

mjVaA59mn7wZi6iruP5I0YpLcuxFvAfXRbauET7AAdAA-vRMioE7WEqf75M10yY1YA36N-rFXLpSyc-KhD5Xbv1t.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Гитары, бубны, пианино. Песни, разговоры и еще песни.. Вход — любая бумажная купюра от 200 рублей.

Король музыки

14 декабря серию обучающих уроков для юных зрителей и слушателей в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) продолжит «Квартет саксофонов» (6+).

DSC_0117.JPG

Музыкальное занятие, на котором ребята раскроют все секреты «королей джаза», научатся создавать звуковые картины и споют веселые песни. Изюминкой встречи станут музыкальная прогулка в стиле body percussion, танцевальная импровизация и новогодний шумовой оркестр.

Занятия в 11:00 и в 12:30.

Юбилей знаменитого оркестра

В 17:00 14 декабря крупное событие произойдёт на сцене зала «Казаки России» (пл. Петра Великого,6) – юбилейный концерт государственного оркестра русских народных инструментов (12+).

771.jpg

Знаменитому коллективу, главным дирижёром которого является Василий Моисеенко, исполняется 30 лет. На концерте артисты в очередной раз подтвердят, что им по плечу любая музыка будь то джаз, рок, мировая классика или фольклор разных народов планеты. В праздничном вечере примут участие Заслуженный коллектив народного творчества, фольклорный ансамбль «Воскресение», руководитель Кристаллина Иващенко, и солисты Анастасия Ермачкова, Кристаллина Иващенко, Анастасия Пименова, Игорь Пронин, Артём Тарасов, Сергей Колесник и Светлана Дедяева.

Экстремальная импровизация

В 19:01 14 декабря в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) «Клуб Липецкой комедии» проведёт новогодний джем с коллегами из Тулы (18+).

Творческой состязания в экстремальной импровизации. Ни зрители, ни комики не знают, кто и что играет, до последнего момента…. Веселье и новогоднее настроение гарантированы.

lFQPRTINjkhGCT2svPgiSxFIgWk5EWkhxVgQj4unl-ggKAYaIxbLpbWov8HZzebcmQOfCFpiga41O6ljqYgC9pPo (1).jpg

Фото vk.com/lipstandup

Спектакли

В 18:00 13 декабря в Липецком драматическом театре смотрите пушкинскую классику «Пиковая дама» (12+). В 18:00 14 декабря на сцене спектакль «Д-р» (16+).

История по пьесе Б.Нушича о ловком господине Животе, сколотившем немалое состояние и мечтающем выйти на новый уровень – попасть в круг избранных господ. Он вдруг решил, что ему поможет в этом диплом доктора философии, который решил «позаимствовать» у собственного сына. Вот тут и начались сюрпризы…
В 11:00 13 декабря в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого детский спектакль «Дюймовочка» (0+), в это же время 14 декабря – «Сокровища капитана Флинта» (6+).

Вечера в театре будут посвящены классике: в 18:00 13 декабря смотрите «Онегина» А.С. Пушкина (12+), в это же время 14 декабря – гоголевского «Ревизора» (12+).

В 11:01 14 декабря в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) новогодний спектакль «Снежные сказки» (6+).

Режиссёр Анастасия Соколова, постановка Театра Под деревом. Первая встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, бережное погружение в мир театральной фантазии, вязаные пальчиковые куклы и живая музыка.

й1.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Театр кукол

В 11:00 13 декабря Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Сказка о глупом мышонке» (0+). В 11:00 14 декабря смотрите постановку «Мальчик с пальчик» (0+).

7369eb0dae4137eee97501530da56847.jpg

В 16:00 в субботу и воскресенье будут показывать спектакль «Солнышко и снежные человечки» (0+).

В волшебном зимнем лесу живут озорные снежные человечки, и больше всего на свете друзья обожают зиму и веселье. Но однажды они узнают, что весеннее солнышко скоро растопит их снежный мир. Человечки решают во что бы то ни стало найти Солнышко и упросить его задержаться…….

Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и интересными. Возможно, вклад в вашу культурную или спортивную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе занятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Выходные в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить