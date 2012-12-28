69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей

А 47-летний — «задекларировал» 187 000 рублей.

11 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина пытался спасти свои сбережения и по указанию мошенников отправил на «безопасный счёт» через банкомат 1 777 000 рублей.Липчанам напоминают: никаких безопасных счетов, как и процедуры декларирования денег не существует. Декларируют в нашей стране только информацию — сведения о своих доходах, но сами деньги при этом никуда отправлять не надо. 47-летний мужчина, видимо, этого не знал и по совету «сотрудников ФСБ» задекларировал 187 000 рублей.41-летняя женщина одолжила 23 000 рублей, откликнувшись на просьбу в соцсетях со взломанной страницы.А 62-летнюю женщину обманули на 35 000 рублей при покупке детской обуви по объявлению в интернете.