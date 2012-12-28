Все новости
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
Общество
Происшествия
211
43 минуты назад
2

69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей

А 47-летний — «задекларировал» 187 000 рублей.

11 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина пытался спасти свои сбережения и по указанию мошенников отправил на «безопасный счёт» через банкомат 1 777 000 рублей.

Липчанам напоминают: никаких безопасных счетов, как и процедуры декларирования денег не существует. Декларируют в нашей стране только информацию — сведения о своих доходах, но сами деньги при этом никуда отправлять не надо. 47-летний мужчина, видимо, этого не знал и по совету «сотрудников ФСБ» задекларировал 187 000 рублей.

41-летняя женщина одолжила 23 000 рублей, откликнувшись на просьбу в соцсетях со взломанной страницы.

А 62-летнюю женщину обманули на 35 000 рублей при покупке детской обуви по объявлению в интернете.
мошенничество
0
0
1
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
слив 100%
32 минуты назад
У КОГА НА СЧЕТЕ "О" НЕ ЗВОНЯТ ТАКИМ!
Ответить
Липчанка
19 минут назад
Точно, были деньги на счете- звонили, сняла, звонки прекратились.
Ответить
