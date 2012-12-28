Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
А 47-летний — «задекларировал» 187 000 рублей.
Липчанам напоминают: никаких безопасных счетов, как и процедуры декларирования денег не существует. Декларируют в нашей стране только информацию — сведения о своих доходах, но сами деньги при этом никуда отправлять не надо. 47-летний мужчина, видимо, этого не знал и по совету «сотрудников ФСБ» задекларировал 187 000 рублей.
41-летняя женщина одолжила 23 000 рублей, откликнувшись на просьбу в соцсетях со взломанной страницы.
А 62-летнюю женщину обманули на 35 000 рублей при покупке детской обуви по объявлению в интернете.
