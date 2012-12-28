Все новости
В России
35
41 минуту назад

В РФ начались испытания способного нести до 100 кг груза дрона «Черный коршун-15»

Потенциально аппарат может применяться для эвакуации раненых. По данным разработчиков, аппарат уже вызывает повышенный интерес среди специалистов, отвечающих за оснащение войск беспилотными платформами.

В России приступили к полномасштабным испытаниям нового мультироторного грузового дрона «Черный коршун-15» (ЧК-15СВО), способного поднимать до 100 кг полезной нагрузки и предназначенного для работы в зоне боевых действий высокой интенсивности. Беспилотник может использоваться для доставки боеприпасов, медикаментов и других грузов. Потенциально аппарат может применяться для эвакуации раненых, — рассказали в компании-разработчике «Дронакс».

«Мы позиционируем дрон «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО) как грузовой логистический дрон с рекомендуемой грузоподъемностью 100 кг. В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62 (противопехотная мина), таким образом, применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов. Технически может рассматриваться возможность применения для эвакуации раненых, исходя из грузоподъемности и наличия системы перевозки грузов. Сейчас система ЧК-15СВО проходит комплексные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, в том числе с учетом специфики современных конфликтов», — пояснили в организации.

В «Дронакс» уточнили, что аппарат вызывает «активный интерес со стороны специалистов, отвечающих за оснащение подразделений современными беспилотными системами логистики и разведки», — передает ТАСС.

«Основным и принципиальным отличием ЧК-15СВО является его максимальная для данного класса грузоподъемность — до 100 кг при сохранении компактности, маневренности и автономности мультироторной платформы. Это позволяет аппарату выполнять задачи, ранее недоступные для серийных грузовых мультикоптеров. Перевозка габаритных и тяжелых единичных грузов (например, боеприпасы крупного калибра, оборудование, средства связи), для которых ранее требовалось либо несколько легких дронов, либо рискованное использование наземного транспорта», — добавили в компании.

По словам официального представителя «Дронакс», аппарат может быть интегрирован с тяжелым специализированным оборудованием — мощные средства наблюдения, системы РЭБ или модули для эвакуации — без потери летных качеств.

«ЧК-15СВО позволяет решать логистические задачи за один рейс, что критически важно в условиях высокой интенсивности работ и необходимости минимизировать время нахождения в зоне риска. Таким образом, ЧК-15СВО представляет собой качественный скачок — переход от дронов для точечной доставки малых грузов к полноценной беспилотной транспортной платформе, способной существенно изменить организацию снабжения и выполнения специальных задач в полевых условиях», — отметили в «Дронакс».
испытания
дроны
