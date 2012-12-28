Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка

За сутки на дорогах области получили травмы три человека.



Вечером 9 декабря в Липецке на улице Индустриальной автомобиль «Рено» под управлением 18-летней девушки столкнулся с «Шевроле», который от удара врезался в «Чери». В аварии получили травмы с 46-летний водитель «Шевроле» и его 48-летняя пассажирка. Оба после оказания помощи были отпущены.Подобная авария произошла в Краснинском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь: 18-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд попутный «Форд», а затем не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадала 38-летняя пассажирка «Форда», женщину госпитализировали.