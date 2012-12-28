Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Происшествия
сегодня, 09:08
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
За сутки на дорогах области получили травмы три человека.
Подобная авария произошла в Краснинском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь: 18-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд попутный «Форд», а затем не справился с управлением и съехал с дороги. Пострадала 38-летняя пассажирка «Форда», женщину госпитализировали.
