40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
501
27 минут назад
Придавленный «ВАЗом» липчанин был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей
Мужчина погиб в своей мастерской.
Напомним, вчера на улице Калинина в Липецке липчанина насмерть придавило «ВАЗом», который сорвался с домкрата.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, погибший был самозанятым и зарабатывал разборкой автомобилей — умер он в своей мастерской. Авторазборкой он занимался вместе с другом. Когда тот заметил долгое отсутствие товарища и начал его звать, оказалось слишком поздно: приятеля он увидел под машиной, а когда поднял её — тот уже не дышал.
0
7
0
0
0
Комментарии