Легендарные лужи Липецка

Они везде: в центре, на окраинах, у новостроек.

Последнее время липчане стали жаловаться GOROD48 на лужи. Не просто лужи — которые быстро пересыхают, а — легендарные лужи, по-другому и не скажешь!Когда появилась лужа у гаражей за домом № 30 по улице Плеханова, уже никто точно не помнит. Одни говорят, что лет семь назад, другие — лет 40.Она не исчезла даже сейчас, когда подморозило. Машины только развозят грязь.— Нериятненько! — сокрушается студентка РАНХиГС, которая ходит по этой дороге в академию, — когда лужа разливается, приходится обходить через Центробанк.— Хотя бы вторичным асфальтом отсыпали. Центр города, неужели никто не видит?! Грязища кругом, здесь не то, что подвеску — машину потерять можно! — возмущается владелец гаража. — Вы напишите, что из-за студентов, которые здесь паркуются, проехать невозможно.Лужа на улице Астраханской, 15, тоже достала местных жителей. Хотя появилась она недавно. По словам липчан, этим летом у дома поменяли асфальт (хорошее же дело!), но что-то не рассчитали с уклоном, а старым асфальтом отсыпали дорогу рядом — тем самым перекрыв путь воде, которая раньше уходила в землю. Теперь же она скапливается у дома.— До подъездов доходит в хороший дождь! — уверяет местный житель.Рядом неприглядного вида мусорка. Но ее регоператор на этой неделе обещает заменить, срок, правда, ориентировочный.Лужа у дома № 8 по улице Мистюкова тоже появилась относительно недавно. Скорее, это неухоженный островок земли, между жилыми домами, детским садом, школой и сквером. Непонятно, почему его не благоустроили. Зато местные жители, воспользовавшись ситуацией, устроили на нем импровизированную стоянку. Воду с грязью машины теперь развозят по плитке и асфальту.— Весной лужа увеличивается и заливает дорогу, дети, которые идут в школу, мочат ноги, — пожаловалась липчанка.GOROD48 обратился за комментариями по поводу судьбы луж в мэрию Липецка. Возможно, наши читатели укажут и другие проблемные адреса.