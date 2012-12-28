Все новости
Общество
561
сегодня, 16:20
8

Легендарные лужи Липецка

Они везде: в центре, на окраинах, у новостроек.

Последнее время липчане стали жаловаться GOROD48 на лужи. Не просто лужи — которые быстро пересыхают, а — легендарные лужи, по-другому и не скажешь!

Когда появилась лужа у гаражей за домом № 30 по улице Плеханова, уже никто точно не помнит. Одни говорят, что лет семь назад, другие — лет 40.







Она не исчезла даже сейчас, когда подморозило. Машины только развозят грязь.

— Нериятненько! — сокрушается студентка РАНХиГС, которая ходит по этой дороге в академию, — когда лужа разливается, приходится обходить через Центробанк.

— Хотя бы вторичным асфальтом отсыпали. Центр города, неужели никто не видит?! Грязища кругом, здесь не то, что подвеску — машину потерять можно! — возмущается владелец гаража. — Вы напишите, что из-за студентов, которые здесь паркуются, проехать невозможно.





Лужа на улице Астраханской, 15, тоже достала местных жителей. Хотя появилась она недавно. По словам липчан, этим летом у дома поменяли асфальт (хорошее же дело!), но что-то не рассчитали с уклоном, а старым асфальтом отсыпали дорогу рядом — тем самым перекрыв путь воде, которая раньше уходила в землю. Теперь же она скапливается у дома.



— До подъездов доходит в хороший дождь! — уверяет местный житель.

Рядом неприглядного вида мусорка. Но ее регоператор на этой неделе обещает заменить, срок, правда, ориентировочный.



Лужа у дома № 8 по улице Мистюкова тоже появилась относительно недавно. Скорее, это неухоженный островок земли, между жилыми домами, детским садом, школой и сквером. Непонятно, почему его не благоустроили. Зато местные жители, воспользовавшись ситуацией, устроили на нем импровизированную стоянку. Воду с грязью машины теперь развозят по плитке и асфальту.









— Весной лужа увеличивается и заливает дорогу, дети, которые идут в школу, мочат ноги, — пожаловалась липчанка.

GOROD48 обратился за комментариями по поводу судьбы луж в мэрию Липецка. Возможно, наши читатели укажут и другие проблемные адреса.
лужи
1
0
5
0
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
23 минуты назад
Надо каждой луже дать имя чиновника и рядом его фото
Ответить
Включите их
23 минуты назад
в туристический маршрут!
Ответить
Георгий
28 минут назад
Для триатлона самое то.
Ответить
Детская
43 минуты назад
Спортивная школа на улице Циолковского(район Каменного лога) луже уже пятьдесят лет.
Ответить
знаток
43 минуты назад
нет денег на ливневку
Ответить
Надо
45 минут назад
Срочно создать министерство луж и министра назначить толкового.
Ответить
Лужи
45 минут назад
это хорошо,где вода,там и жизнь.
Ответить
Наталья
49 минут назад
По Жуковского тротуар постоянно заливает. По ходу движения автобусов.
Ответить
