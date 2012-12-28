Все новости
Общество
131
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе

Липчан ждёт спектакль со «звездой» театра и кино, разговоры о важном – про профессиональное выгорание и много ваты.

Бесснежье и туман

Днём в Липецке от 0 до -2 градусов, без существенных осадков. Утром город накроет туманом.

DSC_7996121.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
- ул. 9 микрорайон, 45;
- ул. Авиационная, 2а;
- ул. Западная, 44;
- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1;
- ул. Черноземная, 32.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

В частном секторе скоротают день без удобств жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Ватутина, Днепровской, Донецкой, Докучаева, Западной, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Товарищеской, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чернозёмной, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Макаренко, Моторного, Моторного 2-го, Рылеева, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича,

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 9-го Мая, 20, 22, 22а;
- ул. Ильича, 15.

0J2A6236 копия.jpg

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.


День путешественника во времени

Сегодня празднуют международный День художника. Правда, большинство выставок и картинных галерей после трудовых выходных в понедельник закрыты.

Ещё сегодня День русской песни и несколько весьма странных праздников – например, День путешественника во времени. Если у вас есть подходящие знакомые, не забудьте поздравить.

ff8203c984eac817943b922c9b184814.jpg

Папа Климент I жил в I веке нашей эры

По народному календарю сегодня Клим холодный – в честь папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти, святого. В этот день любое дело нужно начинать натощак, кроме того, по поверью родившихся в праздник всю жизнь будут преследовать волки, поэтому им не столит выходить из дома в темноте.

«Звёзды» сцены

В 16:00 в зале «Унион» будет работать виртуальный концертный зал, на большом экране и с помощью специальной аппаратуры покажут запись спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского (12+).

p1n3oac7o6czekrawuv8ytw3rix0zzfy.jpg

Роли исполняют известные артисты, например, Кабаниху сыграет Ольга Тумайкина, «звезда» скетч-шоу «Женская лига», фильмов «Елки», «Чудеса в Решетове» и т.д. Спойлер: история борьбы девушки Катерины за личное счастье закончится не совсем так, как в оригинальной пьесе.

Вход бесплатный.

Вата

В 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» в рамках традиционных «Понедельников мастеровых» пройдет мастер-класс по созданию ёлочных игрушек (6+).

tlR-Df0rL-7Tg-kC5rDA_ghK4f1_0xQSEI-yHWma7xOgTJumKT2s0qjCybeL4mEy6_sHolV2sx5lDEKEy6V4FBjQ.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Творить будут из самого что ни есть скрепного материала – ваты. Глубинные люди просто обязаны посетить семинар!

Выгорание

В 11:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская, 55) поговорят о профессиональном выгорании (18+).

Встречу проведёт руководитель регионального просветительского проекта «Проявление» Ольга Митрошина. Расскажет, как сохранить свежесть эмоций и интерес к работе. Возможно, объяснит, почему у дворников профессионального выгорания нет, а у «белых воротничков» оно почти поголовно.

IMGP875812.jpg

Участие бесплатное.

Конфликты на работе

Конфликты из-за графиков отпусков чаще возникают у женщин, чем у мужчин, выяснили социологи SuperJob. 34% представительницы слабого пола идут на конфронтацию с коллегами, среди мужчин таких 27%.

DSC086312.jpg

Правда, большинство разногласий стороны улаживают самостоятельно, вмешательство руководства или кадровых служб требуется лишь в каждом десятом случае.

Две трети липчан согласовывают отпуска без препирательств с руководством и сослуживцами.

А вы любите…?

27% липчан в опросе SuperJob заявили, что обожают этот праздник. 38% охарактеризовали своё отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Нейтрально относятся 26%.

Не любят праздник только 6%, а 1% просто ненавидит его.

2c0c6cb15286bf8b8b8cc845dde67bc9.JPG

Респонденты, состоящие в браке, любят Новый Год больше холостых и незамужних, а россияне с детьми — больше бездетных.

Дорогие липчане! До Нового года осталось всего 23 дня. Но и они подарят нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за событиями просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
