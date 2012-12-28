Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе

Липчан ждёт спектакль со «звездой» театра и кино, разговоры о важном – про профессиональное выгорание и много ваты.

Днём в Липецке от 0 до -2 градусов, без существенных осадков. Утром город накроет туманом.









- ул. Черноземная, 32.









- ул. Ильича, 15.









Ещё сегодня День русской песни и несколько весьма странных праздников – например, День путешественника во времени. Если у вас есть подходящие знакомые, не забудьте поздравить.









Папа Климент I жил в I веке нашей эры

В 16:00 в зале «Унион» будет работать виртуальный концертный зал, на большом экране и с помощью специальной аппаратуры покажут запись спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского (12+).

















Вход бесплатный.

В 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» в рамках традиционных «Понедельников мастеровых» пройдет мастер-класс по созданию ёлочных игрушек (6+).









Встречу проведёт руководитель регионального просветительского проекта «Проявление» Ольга Митрошина. Расскажет, как сохранить свежесть эмоций и интерес к работе. Возможно, объяснит, почему у дворников профессионального выгорания нет, а у «белых воротничков» оно почти поголовно.









Конфликты из-за графиков отпусков чаще возникают у женщин, чем у мужчин, выяснили социологи SuperJob. 34% представительницы слабого пола идут на конфронтацию с коллегами, среди мужчин таких 27%.









Не любят праздник только 6%, а 1% просто ненавидит его.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду- ул. 9 микрорайон, 45;- ул. Авиационная, 2а;- ул. Западная, 44;- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1;В частном секторе скоротают день без удобств жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Ватутина, Днепровской, Донецкой, Докучаева, Западной, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Товарищеской, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чернозёмной, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Макаренко, Моторного, Моторного 2-го, Рылеева, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича,С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. 9-го Мая, 20, 22, 22а;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.Сегодня празднуют международный День художника. Правда, большинство выставок и картинных галерей после трудовых выходных в понедельник закрыты.По народному календарю сегодня Клим холодный – в честь папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти, святого. В этот день любое дело нужно начинать натощак, кроме того, по поверью родившихся в праздник всю жизнь будут преследовать волки, поэтому им не столит выходить из дома в темноте.Роли исполняют известные артисты, например, Кабаниху сыграет Ольга Тумайкина, «звезда» скетч-шоу «Женская лига», фильмов «Елки», «Чудеса в Решетове» и т.д. Спойлер: история борьбы девушки Катерины за личное счастье закончится не совсем так, как в оригинальной пьесе.Творить будут из самого что ни есть скрепного материала – ваты. Глубинные люди просто обязаны посетить семинар!В 11:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская, 55) поговорят о профессиональном выгоранииУчастие бесплатное.Правда, большинство разногласий стороны улаживают самостоятельно, вмешательство руководства или кадровых служб требуется лишь в каждом десятом случае.Две трети липчан согласовывают отпуска без препирательств с руководством и сослуживцами.27% липчан в опросе SuperJob заявили, что обожают этот праздник. 38% охарактеризовали своё отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Нейтрально относятся 26%.Респонденты, состоящие в браке, любят Новый Год больше холостых и незамужних, а россияне с детьми — больше бездетных.