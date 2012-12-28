Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина

Им оказался далеко не юный гонщик.

В вашем браузере отключен JavaScript

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, сотрудники Госавтоинспекции Госавтоинспекции оперативно установили водителя «Рено», попавшего на видео регистратора во время обгона по встречной полосе через сплошную полосу на улице Папина.— Им оказался 51-летний гражданин. В отношении него оставили административный материал по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере семи с половиной тысяч рублей до лишения прав на срок до шести месяцев.