Происшествия
10 минут назад
Полицейские установили личность водителя, устроившего обгон по встречке на Папина
Им оказался далеко не юный гонщик.
— Им оказался 51-летний гражданин. В отношении него оставили административный материал по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере семи с половиной тысяч рублей до лишения прав на срок до шести месяцев.
